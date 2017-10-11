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Japonya, Uzaya Gönderdiği Uyduyla Otonom Araçlarını Kontrol Edebilecek

Japonya, Uzaya Gönderdiği Uyduyla Otonom Araçlarını Kontrol Edebilecek
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek teknoloji
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Sürücüsüz araç teknolojisi alanında Japonya’dan farklı bir hamle geldi. 526 milyon dolar değerindeki ‘Michibiki’ adlı uydusunu uzaya fırlatan Japonya, sürücüsüz araçları bu uydu vasıtasıyla yönlendirecek ve olası kazaların yaşanmasını engelleyecek.

Japonya Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, otonom araçları yeni uydu üzerinden yönlendireceğini duyurdu. Japonlar yeni uydusu ile birlikte fabrikalarda üretilen otonom araçların optimizasyonunu sağlayacak ve yeni teknolojileri test edecek.

‘Uydu Konumlandırma Araştırma ve Uygulama Merkezi' (SPAC) ile Mitsubishi Electric tarafından geliştirilen ‘Michibiki’ adını taşıyan uydu, Quasi- Zenith Uydu Sistemi'nin (QZSS) en önemli parçasını oluşturuyor. Proje maliyetinin ise 526 milyon dolar olduğu belirtildi.

Michibiki'nin gönderdiği veriler 2018'de elde edilecek. Söz konusu verilerin uydu sayesinde anlık güncelleneceği belirtilirken, yeni uydunun kendinden önce fırlatılan üç uydu ile senkronize olarak çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

Gelecek yıl başlayacak testlerde ise ilk etapta otoyol sürüşlerine odaklanılacağı bildirildi. Otobüsler üzerinde başlanacak denemeler haricinde, söz konusu teknolojinin inşaat sahalarındaki araçlar ile tarım arazilerindeki traktörlerde de yer alacağı belirtiliyor.

Trafik Kazalarını Azaltacak

Ülkenin güneyindeki Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatılan Michibiki, QZSS projesi kapsamında son 7 yılda gönderilen dördüncü uydu oldu.

Michibiki’nin, Japonya'daki dağlar ve gökdelenlerin radyo sinyallerini olumsuz etkilediği bölgelerde GPS tabanlı cep telefonu uygulamaları ile navigasyonların hassasiyetini geliştireceği açıklandı.

Buna göre Michibiki uydusu, konum-zamanlama teknolojisi ile otonom araçların sapma paylarını saniyede 2.5 santimetreye çekerek bu araçların kaza yapma ihtimalini azaltacak.

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