Japonya'nın ilk Yaşlı E-Spor Takımı: Matagi Snipers

Japonya'nın ilk yaşlı e-spor takımı kuruldu. Matagi Snipers isimli takım yoğun ilgi gördü. Öyle ki takıma katılmak için 21 kişi başvurdu fakat içlerinden yalnızca 8 tanesi takıma girebildi. Yaşlılardan oluşan takıma ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Japonya'nın İlk Yaşlı E-Spor Takımı Nasıl Kuruldu?

Japonya'nın Akita şehrinde tamamı yaşlılardan oluşan bir e-spor takımı kuruldu. Matagi Snipers olarak isimlendirilen takıma 21 kişi başvurdu ancak içlerinden sadece sekiz tanesi takıma girmeyi başardı. Oyuncuların oyunlardaki performansına göre seçildiği açıklandı.

Matagi Snipers takımında yer alan 67 yaşındaki Eba isimli oyuncu, bu zamana kadar hiç video oyunu oynamadığını söyledi. Oyun oynarken eller ve gözlerin sürekli olarak hareket halinde olduğunu ve bu esnada takım arkadaşları ile konuşulduğunu ifade eden Eba, oyun oynamanın kognitif bozukluğuna iyi geldiğini hissettiğini belirtti.

Yaşları 66 ile 73 arasında değişen Matagi Snipers oyuncuları dünyanın ilk yaşlı e-spor takımı değil. Bu unvan, 2017 yılında Counter Strike: Global Offensive (CS: GO) oyunu için kurulan Silver Snipers takımına ait.

Teknoloji devi Lenovo'nun sponsor olduğu Silver Snipers takımı 60 yaşının üzerindeki oyunculardan oluşuyor. Yaşın sadece bir sayı olduğunu göstermek isteyen Silver Snipers takımında beş oyuncu yer alıyor. Takımın koçluğunu Counter Strike'ın eski profesyonel oyuncusu Tommy “Potti” Ingemarsson üstleniyor.

Japonya'nın Kobe şehrinde geçtiğimiz yıl yaşlılar için ISR Esports isimli bir e-spor tesisi açıldı. Söz konusu tesis, 60 yaşının üzerindeki insanlara video oyunlarını tanıtmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl ISR Esports tesisine giden 88 yaşındaki bir kişi, daha önce video oyunlarından pek hoşlanmadığını fakat aslında oyun oynamanın çok eğlenceli olduğunu fark ettiğini söyledi ve "Çünkü birçok farklı tür var" dedi.

2022 Asya Oyunları'nda Yer Alacak Video Oyunları

Arena of Valor Asian Games Version

Dota 2

Dream Three Kingdoms 2

EA Sports FIFA

HearthStone

LoL (League of Legends)

PUBG Mobile Asian Games Version

Street Fighter V

Asya Oyunları, her 4 yılda bir düzenlenen ve Asya'dan gelen sporcuların çeşitli spor dallarında madalya kazanmak için birbirleri ile yarıştığı kıtasal etkinlikler olarak biliniyor. Olimpiyatlara çok benzese de ondan farklı olarak yarışmacıların sadece Asya'da yaşama zorunluluğu bulunuyor.