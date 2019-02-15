Jason Momoa, Dune Filminin Oyuncu Kadrosuna Katıldı

Aquaman ile ortalığı kasıp kavuran Jason Momoa, Frank Herbert’in popüler bilim kurgu romanı Dune’un film uyarlamasında oynayacak.

Momoa, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem ve Josh Brolin'den oluşan oyuncu kadrosuna katıldı.

Dune’un beyazperde uyarlamasını, Scario, Arrival ve Blade Runner 2049 gibi başarılı yapımlara imza atan Denis Villeneuve tarafından yönetilecek. Fransız asıllı Kanadalı yönetmen, filmin senaryosunu Eric Roth ve Jon Spaihts ile birlikte kaleme aldı.

Evrenin ileriki zamanlarında "baharat" ya da "melanj" denilen bir madde insan ömrünü uzatmakta ve zamanın uzay yolculuğu tekeli olan Uzay Loncası'nın uzayda yolunu bulmasını sağlamaktadır. Bu değerli kaynağın tek üreticisi olan Arrakis’in kontrolü ise Atreides ailesindedir; ancak aile yakınları tarafından ihanete uğrar. Paul Atreides ise anne ve babasının intikamını almak için gezegenler arası bir isyan başlatır.

Momoa Dune filminde, Duncan Idaho karakterine hayat verecek. Mary Parent, Cale Boyter ve Villeneuve ise filmin üretimini üstlenecek.

Game of Thrones’taki "Khal Drogo" rolüyle sükse yapan Jason Momoa, son olarak DC spin-off’u Aquaman’de boy göstermişti. Dünya çapında 1.1 milyar dolar kazanan Aquaman, Christopher Nolan imzalı The Dark Knight Rises’ı geçerek, DC Comics ve Warner Bros.'un en çok hasılat toplayan süper kahraman filmi olmuştu.

Momoa ayrıca, Netflix’in aksiyon dizisi Frontier'da de rol alıyor. Bir sonraki dizi projesi için Apple ile anlaşan yakışıklı aktör, See adındaki bilim kurgu serisinde başrol oynayacak. Dizi, insanların görme hissini yitirdiği bir gelecekte geçiyor. Momoa ise korkusuz bir savaşçı ve lider olan "Baba Voss" karakterine hayat verecek.