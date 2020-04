Jason Schreier, Kotaku'dan Bloomberg News'e Geçiş Yapacak

Oyun sektörünün ünlü ve güvenilir isimlerinden olan Jason Schreier, yakın bir zamanda Kotaku sayfasını kapatıp Bloomberg News ekibine katılacak. Ne var ki ana odağı halen oyun sektörü olacak.

Sizlerle paylaştığımız birçok habere isabetli iddialarına yer verdiğimiz Jason Schreier, kariyerine 2010 - 2012 yılları arasında çalıştığı Wired sitesi dahil birçok mecrada video oyunları ve ilişkili teknolojiler üzerine serbest yazar olarak başlamıştı. 2011 yılında ise Kotaku Genel Yayın Yönetmeni Stephen Totilo'nun kendisiyle irtibat kurması neticesinde, site kendisine tam zamanlı haber muhabirliği pozisyonunda yer bulmuştu.

Geride bıraktığımız dokuz yıllık süreçte gösterdiği performans ile oyun sektörünün güvenilir ve önemli ismi haline gelen Jason Schreier, yoluna Bloomberg News ile devam edecek. Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "Mayıs ayının ortasında, video oyunlarının tuhaf, vahşi dünyasından iş, kültür, iş gücü, ertelemeler ve çok daha fazlası üzerine haber vereceğim Bloomberg New bünyesindeki yetenekli, müthiş teknoloji ekibine katılacağımı duyurmaktan dolayı çok memnunum." yorumunda bulunmuş.

