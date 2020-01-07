JBL 220TWS ve 300TWS Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

JBL tam kablosuz kulaklık pazarına hızlı bir giriş yaptı. Tune 220TWS ve Live 300TWS özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Tune 220TWS ve Live 300TWS

Son zamanlarda tam kablosuz kulaklık pazarında yaşanan sıkı rekabeti yakından takip ediyoruz. Pek çok marka hızla büyüyen bu pazardan payını alabilmek için ürünlerini piyasaya sunuyor. Daha öncesinde de bu yönde adımlar atan JBL daha iddialı ürünler ile tekrar karşımızda.

Bu ürünlerden ilki Tune 220TWS olarak dikkatlerimizi çekiyor. Temel olarak T205 modelinden yontulan bu kulaklık, temel olarak tam kablosuza çevrilmiş hali gibi gözüküyor. Bununla birlikte fiyatı ise 100 dolar olarak açıklanmış durumda. Oldukça basit ve sade tasarıma sahip olan bu model, kimi kesimlerce beğenilirken kimi kesimlerce beğenilmedi.

Eğer batarya ömrü tarafına gelirsek üç saat dinleme imkanı sunuyor. Taşıma çantası ile birlikte on altı saat ek pil ömrü sunuluyor.

Bir diğer model ise Live 300TWS olarak duyurulmuş durumda. Temel olarak baktığımızda diğer modelin hem tasarım hem de özellik açısından birkaç adım önünde denilebilir. Öncelikle IPX5 suya dayanıklılık söz konusu. Bu da aktiviteler sırasında terlemeyi veya dışarıda yağmuru önemsemeyeceğiniz anlamına gelir.

Google Asistan ve Amazon Alexa desteği cihazda yer alıyor. Ayrıca TalkThru (birisi ile konuşurken sesin otomatik ayarlanması) ve AmbientAware (arka plandaki sesleri duymayı sağlar) teknolojileri de cihazda yer alıyor. Bu modelde tek şarj ile dört saat kullanım mümkün iken taşıma çantası ek on dört saat kullanım imkanı sunar. 300TWS ise 150 dolar fiyat etiketine sahip.

Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Her iki modele göz attığımızda aslında pek de özgün tasarımlara sahip olmadıklarını görüyoruz. 220TWS temel olarak AirPods kökenli iken 300TWS ise Galaxy Buds kökenli bir yapıyı andırıyor. Buna karşın bazı hatlarda sertleştirmeler yaparak benzerlikler kapatılmaya çalışılmış. Ancak yine de rakiplerine göre daha yüksek fiyata sahipler ve buna değecek ek özellikler yok. Hatta bazı noktalarda rakiplerinin gerisinde dahi kalmaktalar.

Tüm bunlara karşın şirketin deneyim dolu geçmişi ses kalitesi anlamında önemli farklılıklar sunabilir. Yine de deneyimleme öncesinde yorum yapmak epey güç. Yeni modellerin çıkış tarihi için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak çok yakın bir zamanda satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

Şirket genel olarak satışa sunduğu ürünleri ülkemizde de satışa sunma eğiliminde bulunuyor. Bu nedenle bu modellerin de ülkemizde satışa sunulmasını bekleyebiliriz.