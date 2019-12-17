JBL Işık ile Şarj Olan Kablosuz Kulaklığı Satışa Sunmaya Hazırlanıyor!

JBL tarafından duyurulan Reflect Eternal, kullandığı teknoloji ile birlikte teorik olarak sınırsız müzik keyfi sunuyor.

Herhangi Bir Işık Kaynağı Yeterli

Kablosuz kulaklıkların şarj noktasında yetersiz olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünmenizde fayda var. JBL duyurduğu yeni teknoloji ile birlikte herhangi bir ışık kaynağı aracılığı ile şarj olabilen yeni kablosuz kulaklık modelini duyurdu. Bu da şarj etmek için bir yerlere bağlamanıza gerek duyrmayan ve her an şarj alabildiği için teoride sınırsız müzik keyfi sunan bir kulaklık anlamına geliyor.

Bu ürünün gerçeğe dönüştürülmesi için kullanıcılardan yardım isteyen şirket, kitlesel fonlama sitesi ile destek aldı. 500 destekçi hedefi ile başlayan JBL, şimdiden 761 destekçi ile hedefini aştı.

Kulaklığa geri dönersek şirket burada en temel özelliğin 'powerfoyle' olduğunu söylüyor. Bu sayede güneş ışığı olduğu gibi diğer iç ışıklar ile de şarj etmek mümkün. Yani bir vampir değilseniz kulaklığınız her an şarj alacak. Bu da sınırsız bir döngü haline geliyor.

1,5 saat süren güneş enerjisi ile birlikte 68 saat dinleme elde etmek mümkün.

Yeni model şu an prototip aşamasında bulunuyor ve yakın bir zamanda üretim aşamasına geçecek. İlerleyen tarihlerde satışa sunulması beklenen ürünü şu an almak isteyenler 99 dolar fiyat etiketi ile satın alabiliyor. Bununla birlikte beklemek isteyenler 165 dolar ödeyerek alabilecek.