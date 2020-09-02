JBL'den Ucuz AirPods Pro Alternatifi

AirPods Pro, piyasadaki en popüler gürültü engelleme (giderme) özelliğine sahip gerçek kablosuz kulaklıklardan biri ancak yüksek fiyat etiketi bütçeye önem veren alıcılar için uygun olmayabilir. JBL, Apple AirPods Pro’ya alternatif gerçek kablosuz kulaklıkları JBL Live Free NC+ ve JBL Reflect Mini TWS’yi duyurdu. JBL’in AirPods Pro stili yeni kablosuz kulaklıkları neler sunuyor? Yeni JBL kulaklıkların özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Ucuz AirPods Pro Alternatifi: JBL Live Free NFC+

iPhone kullanıcıları kadar Android telefon kullanıcılarının da ilgisini çeken kulak içi kulaklıklardan AirPods Pro’ya bir yanıt da JBL’den geldi. JBL’in yeni tam kablosuz kulaklıkları Live Free NFC+ ve Reflect Mini TWS, çevresel sesleri engelleyebiliyor ve AirPods Pro ile birlikte sınıfının lideri Sony WF-1000XM3 gibi modellerden çok daha ucuz. JBL Live Free NFC+, Ekim ayında 180 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. JBL Reflect Mini TWS de 170 dolar fiyat etiketiyle satılacak.

Aktif gürültü engelleme özellikli yeni JBL kablosuz kulaklıklar, çevresel sesi engelleme özelliğinin yanı sıra IPX7 suya dayanıklılık sertifikasına sahip; bu da kulaklıkları egzersiz sırasında kullanıma uygun hale getiriyor. Kulaklıkların kendisi 7 saate kadar müzik dinleme sağlarken, kablosuz şarj kutusuyla birlikte bu süre 21 saate kadar çıkıyor. JBL, her iki kulaklıkta da dahili sesli asistanları bulunduğunu söylüyor. Bu, kullanıcıların sesli komutla Google Asistan veya Alexa’yı çağırabileceği anlamına geliyor. Ses kalitesine gelince, yeni gerçek kablosuz kulaklıklar JBL imzalı ses ile geliyor. Kullanılan sürücü türleri hakkında hiçbir bilgi yok ancak önceki modellere dayanarak muhtemelen güçlü, canlı bir ses bekleyebiliriz. Her iki model de sol ve sağ bağımsız dinlemeyi destekliyor; bu, konuşma sırasında veya müzik dinlerken ister sol ister sağ kulaklığı kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

JBL Tune 225TWS Gerçek Kablosuz Kulaklık

JBL, ayrıca Tune 220TWS gerçek kablosuz kulaklıkların yeni modeli Tune 225TWS’yi duyurdu. JBL Tune 225TWS, önceki modellere göre çok daha uzun bir pil ömrü sunuyor. JBL Tune 220TWS modeli için kulaklıkların kendisi 3 saat, şarj kutusuyla birlikte 16 saat kullanım süresi verirken, yeni kablosuz kulaklıkların kendisi 5 saat, şarj kutusuyla birlikte 25 saat kullanım süresi sunuyor. 12mm dinamik sürücüler güçlü bir ses profili sunarken, ergonomik uyum ve tasarım uzun saatler müzik dinlemede rahatsızlık hissini ortadan kaldırıyor. Altı şık renkle gelen JBL Tune 225TWS, 120 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak ki bu fiyatlandırma rakiplerinin çoğundan daha iyi.