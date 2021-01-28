Jean Satışları Uzaktan Çalışma Yüzünden Dibe Battı

Jean satışları uzaktan çalışma değişikliyle birlikte olumsuz etkilendi. Levi Strauss & Co tarafından duyurulan son çeyrek raporuna göre, insanlar kot pantolonlar yerine rahat giyime yönelmiş durumda. Yine de çevrimiçi satışlar şirketin yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Levi Strauss & Co, Çarşamba günü dördüncü çeyrek karını açıkladı ve önceki çeyreğe göre tatil döneminde gelirin yüzde 12 düştüğünü ortaya koydu. Levi Strauss & Co. mağazalardaki azalan müşteri trafiğinin çevrimiçi satışlarla dengelediğini, ancak gelirlerin azaldığına dikkat çekti.

Levi's İcra Kurulu Başkanı Chip Bergh CNBC’ye verdiği demeçte, son çeyreğin sonuçlarının jean üreticisinin iç beklentilerini aştığını ve COVID-19 salgınına rağmen “en iyi durum senaryosunu” neredeyse karşıladığını söyledi. "Özellikle e-ticarete çok sert bir şekilde odaklandık. E-ticaret işimiz dördüncü çeyrekte karlıydı ve tüm yıl için karlı geçti" ifadelerini kullandı.

Levi's, toptan satış ortaklarından elde edilen gelirin çeyrek boyunca yüzde 15 düştüğünü, tüketici gelirinin ise mağazalarına yapılan ziyaretlerin azalması nedeniyle yüzde 5 oranında gerilediğini aktardı.

Uzaktan çalışma jean satışlarını olumsuz etkiledi

Yine de insanlar evde daha fazla zaman geçirdikçe ve rahat kıyafetler daha fazla tercih edildikçe kot pantolonların geleceği belirsizliğini koruyor. Wall Street Journal, The Washington Post, NPR ve diğer satış noktalarındaki tekstil uzmanları, salgın başladığından beri kot pantolonların sonuna işaret ediyorlar. Ayrıca raporlarda, jean satışlarının pandemiden önce düştüğüne dikkat çekildi.

İcra Kurulu Başkanı Bergh, gündelik veya rahat giyim değişikliklerinin kalıcı olacağını düşündüğünü söyledi. COVID-19'a rağmen ABD'de büyük bir kar sağlamayı başaran Levi's, kayıpların yüzde 14'ünü Asya'da yaşadı.

Levi's kendini "pantolon üretiminde dünya lideri" olarak nitelendiriyor olsa da, kotlar artık zirvede değilse bu pek bir şey ifade etmiyor gibi gözüküyor. Denim şirketinin kendisi bile başka ürünler geliştirerek bu olasılık üzerinde duruyor ve daha fazla önlem alıyor. Örneğin Z kuşağına yönelik geliştirilen unisex sweat'lerin sadece birkaç hafta içinde tükendiği aktarıldı.

Levi's hisseleri, Çarşamba günkü piyasa kapanışıyla birlikte bir yıl öncesine göre yüzde 8′in üzerinde yükselmiş durumda. Levi Strauss & Co piyasa değeri 8,8 milyar dolar seviyesinde.