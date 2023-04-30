Star Wars Jedi: Survivor Oynanamayacak Durumda! Tarihin En Kötüsü Seçildi

EA Games'in eleştiriler karşısında başlattığı hikayeli oyun konseptinin ikinci üyesi olan Star Wars Jedi: Survivor, yapım olarak olumlu eleştiriler alsa da oyuncuları memnun etmedi. Birçok optimizasyon sorununa ve hataya sahip olan oyun, basın kuruluşları tarafından yerden yere vuruluyor.

28 Nisan tarihinde çıkış yapan oyun, oyuncular tarafından Steam'de "Karışık" puanlaması aldı. Basın kuruluşları ise oyunun tarihin en kötü optimizasyonuna sahip olduğunu söyledi.

Geliştirici Firma Hatalarını Kabul Etti

Birçok oyun ilk çıkış yaptığı gün optimizasyon sorunlarıyla karşılaşılabiliyor. Bu noktada geliştirici firmalar, ilk gün elde edilen veriler ve geri dönüşler ışığında "Day 1 Patch" ismindeki ilk gün güncellemesini oyunculara sunuyor. Geliştirici firma Respawn Entertainment, yaşanan sorunları kabul ederek ilk gün sonrasında optimizasyona yönelik bir güncelleme yayınladı.

Ancak güncellemenin ardından 2 gün geçmesine rağmen hala çoğu oyuncu sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Özellikle yüksek donanıma sahip bilgisyarlarda karşılaşılan optimizasyon sorunları, oyunu oynanılamaz kılıyor.

Yakın zamanda Reddit üzerinde yapılan bir paylaşım, karşılaşılan hataların oyun zevkini ne denli bozabileceğini gözler önüne serdi. Buna göre oyunun belirli bir noktasında kayıt almadan ölen Reddit kullanıcısı, yeniden doğduğunda çıkılamayan bir noktaya ışınlandı.

Hata sonucu bu bölgeden çıkmak için elinden gelen her şeyi deneyen Reddit kullanıcısı, bu hatadan tek kurtuluşun tüm oyunu yeniden başlatmak olduğunu söyledi.

Respawn Entertainment, gelen eleştiriler sonrasında tüm platformlarda hatalar hakkındaki gelişmeleri yakından takip edeceğini ve konsollar da dahil olmak üzere sürekli olarak güncelleme yayınlayacağının sözünü verdi.