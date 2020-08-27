Tarihte Bir İlk! Jeff Bezos 200 Milyar Dolar Servete Ulaştı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos serveti ile tarihte bir ilki yaşıyor. Forbes'a göre Amazon CEO'su şu anda modern insanlık tarihinde 200 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu. İşte tüm detaylarıyla dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos ve serveti.

Jeff Bezos'ın servetindeki bu artış, Amerikan ekonomisini altüst eden Koronavirüs salgınına rağmen yükselen Amazon'un hisse fiyatlarından geliyor. Bezos'ın geçen yıl boşanma anlaşmasında Amazon hisselerinin yüzde 25'ini eski karısı MacKenzie Scott'a teslim etmesine rağmen serveti hala büyümeye devam ediyor.

Jeff Bezos servetine 87 milyar dolar ekledi

Amazon CEO'su Bezos, Bloomberg tahminlerine göre yalnızca 2020'de net değerine 87,1 milyar dolar eklerken, Koronavirüs krizi Amerika'nın geri kalanı için ekonomik bir felakete dönüşmüş durumda. ABD'de 49 milyon insan işsizlik maaşına başvurdu.

Forbes'un araştırmasına ilişkin son verilere göre CEO Bezos, modern tarihte 200 milyar doların üzerinde servete sahip olan ilk kişi. Ancak Bezos Amazon'un çalışma sistemi hakkında ağır eleştiriler almaya devam ediyor. Hatta Bezos'a yönelik bu eleştiriler kapsamında teknoloji antitröst duruşmasında savunma yapması gerekecek.

2020'de servetine servet katan isimler

Elon Musk bu yıl 57,2 milyar dolar kazanarak net servetini 84,8 milyar dolara yükseltti ve Forbes listesinde üçüncü sıraya tırmandı.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ilk defa 100 milyar dolar barajını aşarak yine 2020'de bir ilki yaşadı. Ayrıca son olarak yıllardır dünyanın en zengin ismi olan Bill Gates ise Microsoft'tan çekilmiş olmasına rağmen 130 milyar dolara yaklaşan bir servete sahip.