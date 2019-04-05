Jeff Bezos, Boşandığı Eşine 35 Milyar Dolar Ödeyecek

Online perakende devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos ile eşi MacKenzie Bezos boşandı. Ünlü girişimci, anlaşma gereği eski eşine en az 35 milyar dolar ödeyecek.

Eski televizyon sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi MacKenzie ile boşanma sürecine giren Jeff Bezos, 35 milyar doları bulan bir mali anlaşmayla 25 yıllık evliliğini noktaladı.

MacKenzie Bezos, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak, Amazon’daki hisselerinin yüzde 75’ini, Washington Post gazetesi ile uzay şirketi Blue Origin’de bulunan hisselerinin ise tamamını Jeff Bezos’a devredecek.

Buna rağmen MacKenzie Bezos’un e-ticaret devinde hala yüzde 25’lik hissesi bulunuyor. Amazon’un güncel hisse fiyatına göre, söz konusu hisselerin toplam değeri 35 milyar doları geçiyor. Bu da başarılı bir romancı olan MacKenzie’yi dünyanın en zengin kadınlarından birisi yapıyor.

Ekim 2017’den bu yana dünyanın en zengin insanı ünvanını elinde bulunduran Amazon CEO’sunun, eşine ödeyeceği paranın ardından tacını kaybedebileceği konuşuluyordu. Zira Bezos’un en yakın rakibi Bill Gates ile arasındaki fark tam 35 milyar dolar.

Forbes dergisinin açıkladığı son rakamlara göre Bezos’un 131 milyar dolar serveti bulunuyor. Microsoft kurucusu Gates ise 96.5 milyar dolarlık bir servete sahip.

Fakat boşanma anlaşması Bezos’u tahtından etmeye yetmeyecek. Zira mevcut piyasa fiyatlarına dayanarak, Bezos'un boşanma sonrası Amazon'daki revize edilmiş hissesinin tahmini olarak 107,4 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Bezos, geçtiğimiz aylarda ABD’nin en çok satan magazin gazetelerinden National Enquirer'in kız arkadaşı Lauren Sanchez ile olan samimi fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ederek, kendisine şantaj yaptığını iddia etmişti.

National Enquirer, Amazon CEO’sunun MacKenzie Bezos ile 25 yıllık evliliğinin dağılmasına neden olan aldatma olayını basan ilk gazete olmuştu.