Jeff Bezos, Devrim Niteliğindeki Ay Planını Açıkladı

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin ile Ay’a uzay aracı göndermeyi planladıklarını söyledi.

21. yüzyılın en başarılı girişimcileri arasında yer alan Jeff Bezos, ABD’nin başkenti Washington DC'de düzenlediği etkinlikte Blue Origin’in Ay misyonu hakkındaki detayları paylaştı.

Pek çok önemli gelişmeye sahne olan etkinlikte, “Blue Moon” adı verilen yeni uzay aracını görücüye çıkaran Bezos, aracın sıvı hidrojenle çalıştığını ve uzayda dolaşma yeteneğine sahip yerleşik bir sisteme sahip olduğunu söyledi.

Doğru iniş alanını seçmek için, Ay arazisini haritalayabilen yerleşik bir lidar sistemi ile donatılan Blue Moon, yukarı doğru bir düzende yerleştirilmiş ve 15 dereceye kadar eğimli iniş yapabilen iniş takımlarına sahip.

Aracın, uzaydaki değerli madenlerin keşfinde kullanılacağını belirten Bezos, “Blue Moon, gelecek nesillerin hızla artan nüfusun bir sonucu olan yeryüzündeki kaynak kıtlığı ile başa çıkmalarına yardımcı olacak uzun vadeli bir planın parçası” ifadelerini kullandı.

Bezos, "Bu inanılmaz araç Ay'a gidecek. Ay'a geri dönmenin, bu sefer orada kalmanın vakti” derken, Blue Origin Başkan Yardımcısı Clay Mowry ise Ay'a insanlı seyahatin 2024'te yapılmasının ümit edildiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, NASA’nın 2024’e kadar astronotları yeniden Ay’a göndermek için her türlü imkanı kullanması gerektiğini söylemişti. Keza Başkan Donald Trump da sık sık bu isteğini kamuoyu önünde dile getiriyor. NASA’dan önce Blue Origin gibi özel uzay şirketlerinin bu çağrıyı dikkate alması, kuşkusuz Washington yönetiminden sözleşme kapmalarına yardımcı olacaktır.