Jeff Bezos Dondurma Makinesi ile Gündemde

Jeff Bezos, dondurma makinesi satın alarak sosyal medyanın gündemine girdi. Beverly Hills'taki malikânesinde yazın sıcağının önüne soğuk bir dondurma ile geçmek isteyen ünlü milyarder, CVT Soft Serve'den bir makine sipariş etti.

Los Angeles merkezli CVT Soft Serve, Instagram hesabı üzerinden pazartesi günü yapmış olduğu bir paylaşımla ünlü milyarderin hizmetlerini tercih ettiğini açıkladı.

Jeff Bezos Dondurma Makinesi İçin Ne Kadar Ödeme Yaptı?

Ünlü milyarderin evine aldığı makine için ne kadar ödeme yaptığı bilinmiyor. CVT Soft Serve'in Instagram'da paylaştığı gönderide kullandığı ifadeler, Bezos'a yaptığı satışın şaşkınlığını yansıttı. Gönderide şu sözlere yer verildi:

"Sana söyleyeceğim şeye inanmanızı beklemiyorum ama bu yüzde yüz gerçek. Bunu hâlâ kabullenmeye çalışıyorum."

CVT'nin web sitesinde yer alan bilgilere göre makine çikolatalı, vanilyalı ve kıvrımlı olmak üzere üç farklı tatla birlikte geliyor. Ayrıca makineyi satın alacak müşterilere makine ile ilgili birkaç seçenek de sunuluyor.

Jeff Bezos'un Şirketi Blue Origin'den NASA'ya Dava!

Jeff Bezos, uzay ajansına ilk olarak birkaç hafta önce 2 milyar dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Blue Origin'ın kurucusu Jeff Bezos, NASA'nın uzay turizmi şirketine ikinci insan iniş sistemi sözleşmesini vermesi halinde milyarlarca dolarlık maliyeti karşılama teklifinde bulunmuştu.

Bezos, konu ile ilgili Bill Nelson'a gönderdiği yazıda Amerika'nın uzaydaki geleceğini ilerletmek için NASA'nın şu an hızlı bir şekilde Ay'a dönmesi gerektiğine inandıklarını, NASA'nın kısa vadeli bütçe sorunlarından dolayı satın alma stratejisinden saptığını fakat bu teklifin NASA'nın öndeki bu engeli ortadan kaldırdığını, NASA'nın tek yapması gereken şeyin ise bu tekliften yararlanmak olduğunu ifade etmişti.

Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin, geçen günlerde NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Ay'a iniş sözleşmesine karşı başlatmış olduğu mücadelede yeni bir adım attı. Şirket, NASA'ya dava açtı. Dava ise Blue Origin'in NASA'nın bu yılın başlarında Elon Musk'ın SpaceX'i ile yaptığı sözleşme dolayısıyla açıldı.

Blue Origin'in avukatları, sözleşmeye karşı açılan davanın NASA'nın sözleşmeyi yasa dışı bir şekilde değerlendirmesine karşılık olarak açıldığını belirtti. Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada davanın NASA'nın yaptığı sözleşmenin değerlendirilme aşamasındaki hataları gidermek amacıyla açıldığını ve şirketin adaletin sağlanması, rekabet koşullarının adil olması gerektiğine inandığını ifade etmişti.