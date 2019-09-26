Jeff Bezos Dünyanın İlk Trilyoneri Olabilir!

Dünyanın en zengin insanları genellikle teknoloji alanında çalışan kişilerden çıkıyor. Yapılan çalışmalarda sonuç yine şaşırtmadı. İşte haberimizin detayları.

Amazon platformunun kurucusu olarak bilinen ve başka birçok girişiminde bulunan Jeff Bezos ilginç bir araştırmanın konusu oldu. Bundan kısa bir süre önce eşiyle boşanma davası yaşamasından hemen sonra, mal varlığı 38 milyar dolar azalan ünlü girişimci kendisini hızlı bir şekilde toparladı.

Jeff Bezos için 2026 tahmini

Son 5 yıl içerisinde serveti %34 oranında büyüyen Bezos, şu an için 110 milyar doların üzerinde bir mal varlığına sahip. Jeff Bezos için bu mal varlığı yakında az gelebilir. Amerikalı araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre, 2026 yılında Bezos, dünyanın en zengin insanı olacak ve ilk trilyoner ünvanını kazanacak.

Araştırma sadece Amazon kurucusu için geçerli değil. Aynı zamanda Facebook ve Instagram ile birlikte, WhatsApp gibi platformların da sahibi olan Mark Zuckerberg, merak edilenler içerisindeydi. Yine aynı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Zuckerberg 2036 yılında trilyoner olacak. Böylece dünyanın en geç trilyoneri olma ünvanını kazanacak.

Bill Gates içinse aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Microsoft'un yıllık %5 büyümesi Bill Gates'in trilyoner olmasına yetmeyecek.

Yakın bir zamanda yine aynı kategoriye girmesi beklenen kişiler arasında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin bulunuyor. Peki sizce bu hedefleri tutulabilecekler mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.