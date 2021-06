Jeff Bezos ile Uzaya Çıkmak İçin Rekor Ödeme Yaptı!

İsmi açıklanmayan bir kişi, Blue Origin'in milyarder kurucusu Jeff Bezos ile uzaya çıkmak için koltuğu rekor fiyata satın aldı. Önümüzdeki ay yapılması planlanan uçuş için yirmi milyon doların üzerinde ödeme teklif edildi.

Jeff Bezos ile Uzaya Çıkmak İçin 28 Milyon Dolar Ödedi

Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos ile uzaya yolculuk yapmak için ortalama bir aydır devam eden açık arttırma geçtiğimiz cumartesi günü 28 milyon dolarlık kapanış fiyatı ile sona erdi. 20 Temmuz 2021 tarihinde yapılması planan uçuşta yer alma şansını elde eden kişi, Dünya'ya geri dönmeden önce Bezos, Bezos'un kardeşi Mark Bezos ve bir diğer yolcu ile minimum yerçekimini deneyimleyecek.

Bu uçuş aynı zamanda şirketin ilk insanlı uçuş görevi olacak. 28 milyon doların üzerinde teklifte bulunarak koltuk kazanan kişinin kimliğinin birkaç hafta boyunca gizli tutulacağı belirtildi. Blue Origin Astronot Satışları Direktörü Ariane Cornell, koltuğu kazanan kişi ile evrak işlemlerinin tamamlanması gerektiğini söyledi. Açık arttırma, Boston'daki RR Auction'a ait müzayede evinde gerçekleşti.

The Verge'deki habere göre koltuğun başlangıç fiyatı 4,8 milyon dolardı. Bu başlangıç fiyatı 10 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde 28 milyon dolara ulaştı. Bu aynı zamanda açık arttırmanın kapanış fiyatı oldu. Müzayeden kazanılan paranın Blue Origin'in kar amacı gütmeyen kurumu olan Club For The Future'a gideceği açıklandı.

New Shepard ile yapılacak uçuş sırasında yolcular minimum yerçekimi olan bir ortamda uzayı inceleme olanağına sahip olacak. Yolcular, uçuş süresi boyunca yaşanacakları deneyimleyebilecek. Amazon CEO'su olmayı önümüzdeki ay bırakacak olan Jeff Bezos, geçen pazartesi günü hayalini gerçekleştirmek için kardeşi Mark Bezos'un da görevde kendisine eşlik edeceğini duyurmuştu.

57 yaşındaki Bezos, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir gönderinin açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Beş yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ettim. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım. En büyük macera, en iyi arkadaşımla."

Bezos'un Instagram gönderisinde ayrıca bir video da yer aldı. Bu videoyu aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.