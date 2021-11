Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'yu Hedef Alan Paylaşım

Jeff Bezos ve Leonardo DiCaprio magazin gündeminde. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir video sonrasında iki ismin karşı karşıya geldiği düşünülüyor. Jeff Bezos, DiCaprio'yu hedef alan paylaşımıyla da meraklandırdı.

Jeff Bezos, DiCaprio ve Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez arasındaki videonun sosyal medyada büyük etki yaratmasından sonra ilgi çekici bir tweet paylaştı. Leonardo DiCaprio ile dalga geçen bir paylaşımda bulunan Bezos, magazin gündemine düştü.

Arkanı kolla Leonardo DiCaprio.

Pazartesi günü Twitter'da dolaşan bir video, ünnlü aktör ve yapımcının Cumartesi günü Los Angeles'taki LACMA Art+Film Galasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kız arkadaşı Lauren Sánchez ile sohbet ettiğini gösteriyor.

Videoda, Sánchez kısaca DiCaprio'nun kolunu tutuyor ve şakalaşıyor gibi görünüyor, ancak görünüşe göre bu durum Bezos'un hoşuna gitmedi.

"Leo, buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum..." şeklinde bir tweet atan Bezos, üzerinde "ölümcül bir düşüş" uyarısı bulunan üstsüz bir fotoğrafını da paylaştı.

İnternet kullanıcıları da bu görüntülere tepki göstermiş durumda. Bazı kullanıcılar Sánchez ve DiCaprio arasındaki yakınlığa dikkat çekerken, bazıları da Bezos'un geri planda kalması hakkında paylaşımlarda bulundu.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI