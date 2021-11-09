Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'yu Hedef Alan Paylaşım

Jeff Bezos ve Leonardo DiCaprio magazin gündeminde. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir video sonrasında iki ismin karşı karşıya geldiği düşünülüyor. Jeff Bezos, DiCaprio'yu hedef alan paylaşımıyla da meraklandırdı.

Jeff Bezos, DiCaprio ve Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez arasındaki videonun sosyal medyada büyük etki yaratmasından sonra ilgi çekici bir tweet paylaştı. Leonardo DiCaprio ile dalga geçen bir paylaşımda bulunan Bezos, magazin gündemine düştü.

Arkanı kolla Leonardo DiCaprio.

Jeff Bezos ve Leonardo DiCaprio arasında neler yaşanıyor?

Pazartesi günü Twitter'da dolaşan bir video, ünnlü aktör ve yapımcının Cumartesi günü Los Angeles'taki LACMA Art+Film Galasında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve kız arkadaşı Lauren Sánchez ile sohbet ettiğini gösteriyor.

Videoda, Sánchez kısaca DiCaprio'nun kolunu tutuyor ve şakalaşıyor gibi görünüyor, ancak görünüşe göre bu durum Bezos'un hoşuna gitmedi.

"Leo, buraya gel, sana bir şey göstermek istiyorum..." şeklinde bir tweet atan Bezos, üzerinde "ölümcül bir düşüş" uyarısı bulunan üstsüz bir fotoğrafını da paylaştı.

İnternet kullanıcıları da bu görüntülere tepki göstermiş durumda. Bazı kullanıcılar Sánchez ve DiCaprio arasındaki yakınlığa dikkat çekerken, bazıları da Bezos'un geri planda kalması hakkında paylaşımlarda bulundu.

TV sunucusu ve helikopter pilotu olan Bezos ve Sánchez, Bezos ve 25 yıllık eşi MacKenzie Scott'ın boşandıklarının duyurulmasının ardından, bir çift olarak Ocak 2019'dan beri birlikteler.

National Enquirer, Bezos'un Sánchez'e gönderdiği sızdırılmış metinleri yayınlayarak ve o zamanki Amazon CEO'sunun müstehcen fotoğraflarına erişimi olduğunu söyleyerek Bezos ve Sánchez'in ilişkisi yıkmaya çalıştı.

Bir blog yazısında Bezos, National Enquirer'a savaş ilan etti ve Suudi Arabistan hükümetinin sızıntılara karıştığını iddia etti. (Suudi Arabistan hükümeti bu durumda herhangi bir rolü olduğunu reddetti.)

O zamandan beri Bezos ve Sánchez, Hindistan'dan Karayipler'deki lüks yatlara kadar götüren bir ilişki yaşıyorlar. Pacific Business News'den bir rapora göre, çift kısa süre önce Hawaii'de 78 milyon dolarlık bir ev satın aldı ve bu amaçla yerel toplumu desteklemenin bir parçası olmak istiyorlar.

Bu arada DiCaprio ise Aralık 2017'den beri 24 yaşındaki model ve aktör Camila Morrone ile çıkıyor.