Jeff Bezos'tan NASA'ya 2 milyar dolarlık Ay teklifi geldi. Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin ile Elon Musk'ın SpaceX'i arasındaki uzay savaşını yeniden alevlendirmek için NASA'dan 2 milyar dolara feragat etmek istiyor.

Blue Origin ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, NASA'nın uzay turizmi şirketine ikinci İnsan İniş Sistemi sözleşmesini vermesi halinde milyarlarca dolarlık maliyeti karşılamayı teklif etti. Apollo programının sona ermesinden bu yana ilk defa astronotları Ay'a göndermeyi amaçlayan İnsanlı İniş Sistemi sözleşmesi Elon Musk'ın SpaceX şirketine verilmişti.

Nisan ayında NASA, SpaceX'e, Blue Origin ve savunma yüklenicisi Dynetics'in tekliflerini reddederek, 2024'te astronotları Ay yüzeyine götürecek uzay aracını inşa etmesi için 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme yapmıştı. Uzay ajansı, SpaceX'i seçmesinin nedeni olarak kanıtlanmış yörünge misyonları kaydını ve diğer uzay faktörlerini gösterdi. Blue Origin ise buna karşılık Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Draper ile ortaklık kurmuştu.

Bezos, NASA'nın Ay görevine 2 milyar dolarla geldi

NASA yöneticisi Bill Nelson'a yazdığı mektupta Bezos, Blue Origin'in 2 milyar dolara kadar olan ödemelerden feragat edeceğini ve yörünge görevi için ödeme yapacağını söyledi. Bezos, anlaşma karşılığında Blue Origin'in sabit fiyatlı bir sözleşmeyi kabul edeceğini ve sistem geliştirme maliyet aşımlarını karşılayacağını dile getirdi.

Bezos, NASA Yöneticisi Bill Nelson'a mektubunda şunları yazdı: "Amerika'nın uzaydaki geleceğini ilerletmek için NASA'nın şimdi hızlı ve emin bir şekilde Ay'a dönmesi gerektiğine inanıyoruz. NASA, kısa vadeli bütçe sorunları nedeniyle satın alma stratejisinden saptı ancak bu teklif bu engeli ortadan kaldırıyor. NASA'nın tek yapması gereken bu tekliften yararlanmak."

Bir NASA sözcüsü, ajansın Bezos'un mektubundan haberdar olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca Blue Origin'in ABD hükümetine sunduğu protestoyu gerekçe göstererek, şirketi haksız bir avantaj sağlamakla suçladı. SpaceX sözcüsü ise yorum talebine henüz vermedi.

NASA, SpaceX'i seçmeden önce Artemis programı kapsamında astronotları Ay yüzeyine taşıyacak ve 1972'den beri ilk kez insanları Ay'a götürecek bir uzay aracı için teklif istemişti.

Bezos'un teklifi, Blue Origin'in New Shepard roketinde üç mürettebat arkadaşıyla birlikte uzayın sınırına uçtuktan altı gün sonra geldi. Bu, şirketin gelişmekte olan uzay turizmi pazarında önemli bir oyuncu olma hedefi için kilometre taşıydı.