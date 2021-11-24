Jeff Bezos Obama Vakfı'na 100 Milyon Dolar Bağışladı

Jeff Bezos'tan Obama Vakfı'na 100 milyon dolarlık bağış geldi. Eski Başkan Barack Obama'nın yardım vakfı yaptığı açıklamada, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan 100 milyon dolar alacaklarını ifade etti.

Obama Vakfı, Jeff Bezos'un, sivil haklar temsilcisi olan eski ABD Kongre Üyesi John Lewis'in onuruna ve bugüne kadar alınan en büyük bireysel katkı olan 100 milyon dolar verdiğini duyurdu.

Hediyenin bir parçası olarak Bezos, Obama Başkanlık Merkezi'ndeki plazanın John Lewis Plaza olarak adlandırılmasını istedi. Plaza, çevredeki topluluk için önemli bir tesis ve yılda yaklaşık bir milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.

Jeff Bezos'tan Obama Vakfı'na 100 milyon dolar

Obama Vakfı'nın misyonu, gelişmekte olan yerel ve küresel liderlere kendi topluluklarını ve dünyayı değiştirmeleri için ilham vermek, onları güçlendirmek ve aralarında bağlantı kurmak.

Bezos'un yardımı sayesinde gelecek neslin yükselen liderlerine dünyada görmek istedikleri değişim için gerekli araçlar, kaynaklar ve eğitim sağlanacak.

Jeff Bezos eski Başkan ve eşinin vakfını desteklemekten heyecan duyduğunu söyleyerek, "Özgürlük savaşçıları, kahramanlar panteonunda özel bir yeri hak ediyor ve bu hediyeyi onurlandırmak için büyük bir Amerikan lideri ve olağanüstü dürüstlük ve cesaret sahibi John Lewis'ten daha uygun birini düşünemiyorum" dedi.

Vakıf, Bezos'tan gelen hediyeyle, bağışçılara daha adil ve eşitlikçi bir dünya için savaşanların isimlerini onurlandırma ve yüceltme seçeneği vermek istediğini ifade etti. Merkez içindeki kamusal alanların adlandırılması konusundaki paradigmayı değiştirmeyi amaçlıyor.

Merkezdeki özel kamusal alanlar, sivil haklar simgelerini, sosyal adalet kahramanlarını ve kamu hizmeti, iş ve eğlence alanındaki değişim yaratanları onurlandıracak.

Obama Vakfı CEO'su Valerie Jarrett, "Hepimizin omuzlarında durduğumuz olağanüstü değişim savaşçılarının isimlerini yükseltmekte inanılmaz bir güç olduğuna inanıyoruz ve Bezos'un muhteşem plazamıza John Lewis'in adını verme teklifinden heyecan duyuyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

"Dahası Bezos'un cömert hediyesi, Girls Opportunity Alliance, My Brother's Keeper ve Global Liders programımız dahil olmak üzere programlar aracılığıyla yeni nesil liderlerin yetiştirilmesine yardımcı olacak."

Obama Başkanlık Merkezi 2021 yılının Eylül ayında temellerini attı ve 2025 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Obama Vakfı'nın yerel ve küresel programlaması hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.