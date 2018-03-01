Jeff Bezos Parayı Nereye Harcayacağını Şaşırdı

E-ticaret devi Amazon'un sahibi olan ve 2017 yılında dünyanın en zengin insanı ünvanını Bill Gates'ten almayı başaran Jeff Bezos, çok ilginç bir yatırım yaparak, kapı zili üreten bir şirketi satın aldı.

1994 yılında evinin garajında Amazon.com'u kuran ve o yıllarda henüz emekleme aşamasındaki internet sektörüne giren Bezos, bugün ne kadar doğru bir karar verdiğini sanırım Forbes'in 'dünyanın en zenginler listesi'ne bakarak anlıyordur.

Geçtiğimiz sene Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten koltuğu devralan Bezos, 125 milyar doları aşan kişisel servetiyle dünyanın en zengin insanı olmayı başardı. Yakın zamanda Türkiye pazarına gireceği açıklanan Amazon, 572 milyar dolarlık piyasa değeriyle, Apple ile birlikte 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk şirket olma iddiasını güçlü bir şekilde sürdürüyor.

Bilişim sektöründen temiz enerjiye, perakendeden yapay zekaya, uzay teknolojilerinden sinema sektörüne kadar birçok alanda yatırımları bulunan Bezos, son olarak "Ring" isimli görüntülü kapı zili üreten bir şirketi tam 1 milyar dolar karşılığında satın aldı.

The Washington Post, Blue Origin, Whole Foods ve Twitch'ten sonra bir şirketin daha sahibi olan Bezos, satın aldığı son şirketle Amazon ile gerçekleştirmek istediği akıllı ev projesine teknoloji desteği sağlayacak.

Sesli asistanı Alexa'yı akıllı ev projesinin merkezine yerleştirecek olan Bezos, satın almaya ilişkin verdiği demeçte “Ring gibi yetenekli bir ekiple çalışmak için heyecanlıyız, evleri daha güvenli yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.