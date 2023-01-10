Jeff Bezos'un Rakibi Uzay Şirketinin Roketi Kaza Yaptı

Günümüzde uzay taşımacılığı denildiğinde akla 3 milyarder ve şirketleri geliyor: Şu an içlerinde en başarılısı olarak görülen Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin ve Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit... Bu büyük savaş, kıyasıya devam etse de Virgin Orbit tarafından üzücü bir haber geldi.

Uçakların altına yerleştirilen roketlerin yörüngeye oturtulmasını, uzay taşımacılığında prensip olarak alan Virgin Orbit, bugün İngiltere Uzay Ajansı için gerçekleştirdiği yörüngeye uydu yerleştirme operasyonundan başarısızlıkla ayrıldı.

Virgin Orbit Rakiplerine Karşı Geride Kaldı

İngiliz yatırımcı Richard Branson tarafından kurulan Virgin Orbit, özellikle uzay turizmi konusunda önemli bir rakip olarak SpaceX ve Blue Origin gibi firmaların karşısında yer alıyordu. Ancak son uydu fırlatma görevinin başarıszlığa uğramasıyla birlikte şirketin hisselerinde %22 oranında düşüş kaydedildi.

Bir Avrupa ülkesinin ilk defa kendi başına uzaya uydu gönderme girişimi olarak kayıtlara geçen görev, Virgin Orbit'in LauncherOne roketini taşıyan modifiye edilmiş Boeing uçağının havaalanından kalkış yapmasıyla başladı.

Kısa sürede istenen irtifaya ulaşan uçak, uyduları taşıyan LauncherOne isimli roketi yörüngeye çıkmak üzere serbest bıraktı. İlk motorun ateşlenmesinden sonra saatte 17.700 kilometre hıza ulaşan roket, ikinci aşama roketin ateşlenmesi sırasında bir anomali ile karşılaştı.

Karşılaşılan bu anomali sonrasında rotasından sapan LauncherOne roketi, yörüngede taşıdığı tüm uydularla birlikte kayboldu. Virgin Orbit CEO'su Dan Hart, arızanın sorunlarını çözmek için geniş çaplı bir soruşturma yürüttüklerini açıkladı.