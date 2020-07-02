Jeff Bezos Serveti ile Rekor Üstüne Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs nedeni ile değişen tüketici alışkanlıkları çevrim içi ticaretin hızlı bir şekilde yükselmesine yardımcı oldu. Bu yükselişten nasibini alan şirketlerden birisi de dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede faaliyet gösteren Amazon oldu. Amazon'un hisse değerlerinde yaşanan artışın sonucu olarak Jeff Bezos serveti ile yeni bir rekora imza attı.

Jeff Bezos'un Güncel Serveti Ne Kadar Oldu?

Amazon'un hisse değerleri yaşanan yüzde 4,4 oranındaki artış ile birlikte 2,878 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş beraberinde Jeff Bezos'un net servetinin artmasına yol açtı ve Bezos'un serveti bir önceki rekorunu kırarak 171,6 milyar dolar oldu.

Geçtiğimiz yıl eski eşi Mackenzie Bezos ile boşanan Jeff, boşanma anlaşmasının bir parçası olarak Amazon'da bulunan hisselerinin 1/4 oranındaki kısmını eşine vermişti. Bu, onun için bir engel olmadı ve ulaştığı net servet ile hem kendi rekorunu hem de küresel ölçekteki rekoru kırmayı başardı.

Mevcut durumda Bezos, Amazon hisselerinin yüzde 11'ine sahip ve bu servetinin en büyük kısmını oluşturuyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.