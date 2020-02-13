Jeff Bezos Servetinin Küçük Bir Kısmına LA'in En Pahalı Evini Aldı

Amerika'nın en önemli gazetelerinden The Wall Street Journal, Amazon'un sahibi Jeff Bezos tarafından yapılan yeni satın almayı haberleştirdi. Habere göre Bezos, Los Angeles'in en pahalı evlerinden birini, bir başka süper zengin David Geffen'den 165 milyon dolar ödeyerek satın aldı. 165 milyon dolarlık bu ödeme ise Bezos'un servetinin sadece yüzde 8'lik kısmını oluşturuyordu. Yani 360 bin liranız var ve 453 liraya ev almışsınız gibi düşünebilirsiniz.

Bu bilgiden sonra daha ne anlatabiliriz bilemiyoruz ama Jeff Bezos, yıl içinde taşınmazlara önemli ödemeler yapmıştı. Yıl içerisinde New York'ta birkaç farklı apartman dairesine toplamda 80 milyon dolar 484 milyon lira ödeme yapan Bezos, bu sefer gözünü yükseklere dikmişti.

Los Angeles'in Beverly Hills denilen ve yüksek gayrimenkul fiyatlarıyla dikkatleri çeken bölgesinde inşa edilen Warner Estate isimli yapıyı satın alan Bezos, bölgenin en pahalı evini satın almış oldu. Daha önce birçok ünlü isim aynı bölgede yüz milyonlarca dolar ödeyerek evler satın almışlardı. Örneğin; Minecraft'ın yapımcısı oyunu Microsoft'a sattıktan sonra ilk iş Beverly Hills bölgesine taşınmıştı.

Böylesine zengin insanlarla bizim (evet bu yazıyı okuyan sizler dahil) arasındaki uçurum, böyle detaylarda daha fazla öne çıkıyor. Bezos, yüz milyonluk evler satın alırken, bir başkası ada beğenmeye gidebiliyor.

Amazon'un kurucusu olan ve dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesini yöneten Jeff Bezos'un yaklaşık 1 milyar liralık ev alımlarının ardından ise vergi indirimleri olduğu dile getirildi. Amazon, 2018 yılında ABD'ye neredeyse hiç vergi ödememişti. Bu sene toplamda 13 milyar dolar kar eden şirketin ödeyeceği toplam vergi tutarı ise 162 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Kısaca elde ettiği karın sadece yüzde 0.0012'lik kısmını veren Amazon'un sahibi, ödediği vergiden daha fazlasına ev satın almış oldu.