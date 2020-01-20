Jeff Bezos'un En Zengin Unvanı Elinden Alındı: Bernard Arnault Kimdir?

Forbes tarafından yayınlanan gerçek zamanlı milyarderler listesinde önemli bir değişiklik oldu. Jeff Bezos, şu sıralar dünyanın en zengin insanı değil.

Listede Şaşırtan Değişiklik

Amazon ile birlikte büyük bir servete sahip olan Bezos, son birkaç yılda hızlı bir yükseliş yaşadı ve son zamanlarda dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutuyordu. Nitekim sıralamalar hızlı bir değişiklik gösterebiliyor. Ama bu sefer listenin başında beklenmedik bir isim yer almakta.

LVMH CEO'su Bernard Arnault, şu an listenin ilk sırasında.

Bu durumun gelişmesinde Amazon hisselerinde yaşanan yüzde 0,7 oranındaki değer kaybı ve LVMH hisselerinde yaşanan yüzde 0,7 oranındaki değer kazancı etkili oldu.

Amazon'un hisselerinde yaşanan değer kaybı Bezos'un kişisel servetinin 760 milyon dolar gerilemesine ve genelde 115,6 milyar dolar seviyesine düşmesine yol açtı. LVMH hisselerinde yaşanan değer artışı ise Arnault'un kişisel servetinde 1,9 milyar dolar tutarında bir artışa yol açtı ve genelde 117 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bernard Arnault Kim?

Arnault, lüks giyim denince akla gelen Louis Vuitton ve Christian Dior gibi markaların sahibi konumunda. Sahip olduğu diğer şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQuenn, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Venete ve Boucheron gibi lüsk ve güçlü markalar yer alıyor.