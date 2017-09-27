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Jeff Bezos'un Roket Şirketine Asyalı Bir Şirket Ortak Oldu

Jeff Bezos'un Roket Şirketine Asyalı Bir Şirket Ortak Oldu
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu roket şirket Blue Origin, Tayland merkezli bir telekominikasyon şirketi Mu Space ile ortaklık kurdu. Mu Space, Blue Origin ile birlikte çalışarak 2021 yılında uzaya bir uydu göndermek istiyor.

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, bu yıl 68'ncisi düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde bir kilometre taşını duyurdu. New Glenn roketi ile bir uydu görevi başlatma planlarını açıklayan şirket, Tayland merkezli telekominikasyon şirketi Mu Space ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık, Blue Origin ile bir Asyalı bir şirketin ilk kez bir araya geldiğini gösteriyor. 

Mu Space, geçtiğimiz ay kurulan çok yeni bir şirket olmasıyla dikkat çekiyor. Tayland'da güvenilir bir genişbant ve mobil hizmeti sunmak isteyen şirket, aynı zamanda oldukça vizyoner olduğunu bizlere gösteriyor. İnternet sitesinde çok az bilgi olmasına rağmen, Asya'da uzay turizmine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtiyorlar.

Rakibi SpaceX ile karşılaştırıldığında Blue Origin'in gelişimi yavaş görünüyor olabilir. NASA ile bir sözleşmesi olmasa da oldukça iyi çalışmaları olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ayrıca diğer şirketler için roket parçaları ürettiklerini de söylemeden geçmeyelim.

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ETİKETLER: amazon blue origin jeff bezos

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