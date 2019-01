Jeff Bezos'un Roketi Altı Ay Sonra Uçuşa Hazır

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un uzay taşımacılığı şirketi Blue Origin, NASA ile yaptığı anlaşma kapsamında gerçekleştireceği ilk kargo taşıma görevini yapmaya hazır. Daha önce birkaç kere ertelenen ilk uçuşun, bugün yapılması planlanıyor. NASA’nın desteklediği sekiz bilimsel projeyi uzaya taşımaya hazırlanan Blue Origin’in New Shepard roketinin, taşıma işleminin ardından Dünya’ya geri döneceği de söylenenler arasında yerini alıyor.

Roketin içerisinde Dünya’nın elektromanyetik alanını ölçme, ses dalgalarıyla yakıt düzeyi tespit etme gibi kimi bilimsel çalışmaların yer alacağı aktarılırken, New Shepard roketinde yer alacak çalışmaların tamamı şirketin resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu adres üzerinden yayınlanan listede, çeşitli üniversiteler ve kurumlar tarafından hazırlanmış deneylerin detaylarına da yer verildi.

We are go for launch tomorrow. Weather looking good. Targeting liftoff at 8:50 am CST / 14:50 UTC. Follow live on https://t.co/7Y4The9OmR and check out the @NASA payloads flying with us https://t.co/XL8Yu1hKmI pic.twitter.com/pkRpcUVJQB