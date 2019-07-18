Jeff Bezos, Uzay’a Yatırım Yapma Nedenlerini Açıkladı

E-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, bir süre önce Microsoft’un kurucusu Bill Gates’i geçmeyi başararak dünyanın en zengin ismi haline gelmişti. Amazon’un yanı sıra Uzay çalışmalarıyla tanınan Blue Origin adlı şirkete yaptığı yatırımlarla da dikkat çeken Bezos, Uzay için neden bu kadar çok para harcadığını açıkladı.

İnsanlığın Kaderi Buna Bağlı

İnsanlığın gelecekte yaşayacağı problemler üzerinde düşündüklerini söyleyen Bezos, "Dünya küçük bir gezegen. Nüfus hızla artıyor. Buna bağlı olarak iklim değişiyor, çevre kirleniyor. Dünya’yı mahvediyoruz. Dünya'yı ve insanlığı kurtarmak adına Uzay’a gitmek zorundayız, bizden sonra gelecek olanların kaderi buna bağlı." diye konuştu.

Bezos gelecekte yaşanacak problemlerin, insanlığın Uzay’a taşınması sayesinde önlenebileceğini düşünüyor. Bezos’a göre, Dünya’yı kirlilikten kurtarmak amacıyla, kirliliğe yol açan fabrikalar Uzay’a taşınabilir. Bezos, mikroişlemci gibi üretimi oldukça zor olan komplike cihazların da Uzay’da daha düşük maliyetlerle üretilebileceğini belirtiyor.

Uzay'da Güzel Bir Yaşam

Gelecekte insanların Dünya ve Uzay arasında yaşamayı seçebileceğine ve Uzay’da güzel bir yaşam olacağına inandığını ifade eden Bezos, ancak bunun kısa vadede mümkün olamayacağını söyledi. Geleceğe yatırım yaparak Uzay hedefleri üzerinde çalıştıklarını belirten Bezos, "Büyük değişim bir yıl içinde görülmeye başlanacak. Uzay hedeflerimizin tamamıyla inanılabilir olduğunu düşünüyorum." dedi.

Uzay çalışmalarıyla adından söz ettiren Blue Origin, 2000 yılında Bezos tarafından kurulmuştu. Uzay çalışmalarına ve Blue Origin’e büyük önem veren ünlü iş adamı, şirketi finanse edebilmek için her yıl 1 milyar dolar değerinde Amazon hissesi satarak elde edilen kaynakları Blue Origin’e aktarıyor.