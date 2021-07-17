Jeff Bezos'un Uzay Uçuşu Başarısız Olursa Ne Yapılacak?

Jeff Bezos'un uzay uçuşuna sayılı günler kaldı. Peki, Bezos'un gerçekleştireceği uçuş başarısız olursa ne olacak? Uçuş başarısız olduğu takdirde devreye girecek planlar açıklandı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Jeff Bezos'un Uzay Uçuşu Başarılı Olmazsa Ne Olacak?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri merkezli e-ticaret devi Amazon'un CEO'luğundan ayrılan Jeff Bezos, uzaya gitmeye hazırlanıyor. Bezos, Blue Origin isimli uzay şirketi tarafından geliştirilen New Shepard ile uzaya yolculuk yapacak.

New Shepard'de dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un yanı sıra Jeff Bezos’un kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki Hollandalı Oliver Daemen yer alacak. Peki, uzay uçuşu başarısız olduğu takdirde ne yapılacak?

Blue Origin tarafından üretilen New Shepard, 2015 yılından bu yana toplamda 15 kez başarılı bir şekilde uçuş gerçekleştirdi fakat bu uçuşların hiçbirinde araçta insan yer almadı. Federal Havacılık İdaresinde yardımcı yönetici olan George Nield, yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun ticari bir uçakta uçmaktan yaklaşık 10 bin kat daha tehlikeli olduğunu söyledi.

New Shepard'da bir kaçış sistemi yer alıyor. Rokette herhangi bir arıza olduğu takdirde yolcuları taşıyan kapsül otomatik olarak roketten ayrılacak. Böylelikle meydana gelebilecek bir facia önlenecek.

20 Temmuz tarihinde ilk kez insanlı uçuş gerçekleştirecek olan New Shepard üç kez test edildi. Bu testler fırlatma rampasında, havada ve uzayda yapıldı. New Shepard'ın 2012 yılında fırlatma rampasında yapılan testi başarıyla geçmesinin ardından 2016'da havada bir test gerçekleştirildi.

Blue Origin şirketi, 2018 yılında kaçış sistemini uzayda test etti. Gerçekleşen test esnasında roket ayrılıp düşmeye başladığı takdirde kapsül güçlendiricilerini ateşledi. Kapsül, bu işlemin ardından kendini Dünya'nın atmosferine itti ve güvenli bir inişin gerçekleşmesi için paraşütlerini açtı.

2018'de gerçekleştirilen test, roket herhangi bir durumda patlama tehlikesi ile karşı karşıya kalırsa kapsülün yolcuları güvenli bir yere taşılabileceğini gözler önüne serdi. New Shepard’ın tasarımın ekibinde kıdemli direktör olarak görev alan Gary Lai, kapsülün bu zamana kadar tasarlanmış en fazla yedekli ve güvenli uzay uçuşu sistemine sahip olduğunun altını çizdi.