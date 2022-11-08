Jeffrey Dahmer Dizisi Yeni Sezon Onayı Aldı: 2. Sezon Ne Zaman Gelecek?

Yayınladığı günden itibaren tüm dünyada en çok izlenen diziler arasına giren Monster: The Jeffrey Dahmer Story, yankısını hala sürdürüyor. Yeni gelen bilgilere göre dizi ikinci ve üçüncü sezon onaylarını aldı. İlk sezon sonrasında antoloji olarak devam etmesine yönelik karar alındığı bilgisi de geldi.

Netflix İçerik Yönetici Bela Bajaria, dizinin İngilizce dilinde en çok aranan ikinci, tüm dillerde ise üçüncü dizi olduğuna dikkat çekti. İzleyicilerin bu tarz seri katillerin karanlık dünyasını ve motivasyonlarını merak ettiğini de açıklamasına ekledi. Yeni sezon onayları alan dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ise henüz paylaşılmadı.

Dizi, Monster Serisi Olarak Devam Edecek

Milwaukee Canavarı olarak da bilinen, birçok diziye ve filme konu olan veya mutlaka adı geçen Jeffrey Dahmer'in hayatının işlendiği dizi, hala en çok izlenenler listesinde yer alıyor. İşlediği cinayetleri de konu alan Monster (Canavar) dizisi, bir insanın nasıl bu kadar vahşi ve acımasız olabileceğini tüm izleenlere düşündürmüştü.

Netflix tarafından yapılan yeni açıklama göre dizinin ikinci ve üçüncü sezon onaylarını aldığı açıklandı. The Hollywood Report haberine göre dizi antoloji olarak devam edecek. İlk sezonun Jeffrey Dahmer'in ölmesi ile bitmesi, sonraki sezonlar hakkında birçok kişinin kafasında soru işareti doğurdu.

Antoloji dizi formatına geçiş yapacak olan Canavar (Monster) dizisinde her sezon veya her bölüm farklı bir seri katilin hayat hikayesine yer verilecek. Henüz sezon olarak mı yoksa bölüm olarak mı değişkenlik gösterileceği ise belli değil.