Jeoloji Uzmanı 12 İl İçin Deprem Uyarısında Bulundu
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 12 ilde gerçekleşmesi muhtemel deprem için uyarılarda bulundu. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise jeolozi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 12 ili ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.
Fay hattına yakın 12 ilin hâlihazıra deprem riskine taşıdığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, en tehlikeli bölge olarak Marmara Bölgesi'ne işaret etti. Ayrıca Kuzey Anadolu fay hattının çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit ve İzmir‘de de bir deprem beklendiğinin altını çizdi.
En Tehlikeli Bölge Marmara ve Çevresi
Fay hattına yakın Hakkari için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Adana Havzası ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de tehlikenin gelebileceğine dair telkinlerde bulundu. 2020 yılındaki Elazığ depreminin artçılarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depremin artçılarının en az bir yıl süreceğini belirtti.
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarının geri kalanı şu şekilde:
"Türkiye’de deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden biri Marmara Bölgesi. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Marmara Denizi’nin kuzey kesiminden geçiyor. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler. Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler. İzmir aynı şekilde riskli.
Daha önce konuşsaydık ‘Kahramanmaraş’ derdim. Bunu bugün yaşıyoruz. Hakkâri bir diğer ilimiz… Erzincan ile Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi arasındaki Yedisu fayında da deprem öngörüyoruz. Adana Havzası ve Hatay’ın İskenderun ilçesindeki faylarda da stres artmış olabilir."
YORUMLAR