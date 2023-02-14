Jeoloji Uzmanı 12 İl İçin Deprem Uyarısında Bulundu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise jeolozi uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 12 ili ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Fay hattına yakın 12 ilin hâlihazıra deprem riskine taşıdığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, en tehlikeli bölge olarak Marmara Bölgesi'ne işaret etti. Ayrıca Kuzey Anadolu fay hattının çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit ve İzmir‘de de bir deprem beklendiğinin altını çizdi.

En Tehlikeli Bölge Marmara ve Çevresi

Fay hattına yakın Hakkari için de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş depremi nedeniyle Adana Havzası ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde de tehlikenin gelebileceğine dair telkinlerde bulundu. 2020 yılındaki Elazığ depreminin artçılarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki depremin artçılarının en az bir yıl süreceğini belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarının geri kalanı şu şekilde: