Jeoradar Sistemi İle Tanışın: İşte Yeni Devrim!

Çanakkale’de yer alan Dalyan köyü yakınında ve Roma kolonisi olduktan sonra bir liman kentine dönüşen Alexandria Troas, bugünlerde jeoradar sistemi ile karşılaştı. Jeoradar olarak da bilinen bu yeni teknoloji sayesinde çok daha yüksek bir verim elde edilebiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar.

Jeoradar sistemi, henüz çok yeni bir devrim olarak kabul ediliyor. Bu yeni teknoloji ile ilgili detaylara geçmeden önce araştırma yapılan mekana bir göz atalım. Çanakkale’deki bu antik kentin merkezi konumundaki forum içindeki polygonal yapı, podyumlu salon ve tapınak, odeon, hamam ile tiyatro gibi yapılar ilk dikkat çekenler arasında.

Jeoradar sistemi birçok alanda kullanılacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) bir jeofizik ekibi tarafından da yapılan kazılarda, birçok detaya daha ulaşıldı. Bu detaylara ulaşılmasını sağlayan en önemli ayrıntı jeoradar oldu.

Bu teknik kullanılarak toprak altının bir nevi röntgeni çekildi. Toprak altında olabilecek muhtemel kalıntıların yerlerini, boyutlarını, uzunluklarını, nereye kadar uzandığını, yayılım alanlarını bulmak yeni sistem ile birlikte biraz daha kolaylaştı.

Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Çalışmalarımızda drone kullanıp bölgenin hava fotoğraflarını çekiyoruz. Bazı programlar ile antik kentin teknolojik imkanlarla sanal ortamda ayağa kaldırılması çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bunlara ilaveten bu yıl ekibimize Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) bir jeofizik ekibi de katıldı. Jeofizik ekibimiz, forum alanında jeoradar tekniklerini kullanarak toprak altının bir nevi röntgenini çekerek, toprak altında olabilecek muhtemel kalıntıların yerlerini, boyutlarını, uzunluklarını, nereye kadar uzandığını, yayılım alanlarını tespit etmeye çalışıyor. Onların oluşturdukları bu haritaları arkeolojik verilerle destekleyebilmek için o alanlarda kontrol sondajları da yapmaya başladık. Böylece gerçekten bu jeoradar verilerinin bizim alanla ilgili gerçekliğini arkeolojik olarak test etmiş olacağız." ifadeleriyle bu kazıyı tamamen detaylandırmış oldu.

Buralarda restorasyon çalışmalarına da yer verilecek. Yeni sistem aynı zamanda bu tür faaliyetlere de yer verdiği için muhtemelen daha fazla kullanılacak. Sizce tarihi araştırmalarda bu yeni sistemin katkısı ne düzeyde olacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.