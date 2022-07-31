Jetgiller'in Babası Bugün Doğdu!

Bu hafta çoğu internet kullanıcısının rastladığı Jetgiller ile ilgili haberler, görenleri şaşkına çeviriyor. Çünkü 31 Temmuz 2022, ailenin babası olan George Jetgil'in doğum günü olarak biliniyor. Her geçen gün gelecek temalı dizi ve filmlerin tarihine yaklaşırken kendi teknolojimiz kurguya yetişebiliyor mu?

1962 tarihli yapım olan Jetgiller çizgi dizisi, dünya çapında büyük bir başarı yakalamıştı. Uzun süre boyunca ekranlarda yerini koruyan yapım, ülkemizde de bir dönemde en çok izlenen çizgi diziler arasında yer alıyordu. Hikayeye göre uzak bir geleceğin tasvir edildiği evrende, günlük yaşamını idame ettirmeye çalışan Jetgiller ailesine ve sorunlarına tanıklık ediyorduk. Jetgiller evreninin en ikonik tasarımları arasında uçan arabalar, bulutlara ulaşan gökdelenler ve hizmetçi robot dikkat çekiyordu.

Jetgiller Teknolojisine Yakın Mıyız?

Jetgiller çizgi dizisi, 1962 yılının kurgusuyla tam 100 yıl sonrasını, yani 2062 yılını tasvir ediyordu. Dizinin yapımcıları, 2062 yılına gelindiğinde çoktan bulutları aşan gökdelenlerde yaşayan insanlar olacağını ve insanların uçan arabalarla seyahat edeceğini düşünmüştü. Tahmin edebileceğiniz üzere günümüzde böyle bir teknolojiye sahip değiliz. Fakat teknoloji alanında yaşanan son gelişmeler, önümüzdeki 40 yıllık süreçte Jetgiller seviyesinde bir teknolojiye ulaşabileceğimizi gösteriyor.

Diziyle aynı adı taşıyan Jetson Aero adlı bir şirket, yeni üretimine başladıkları Jetson ONE adlı uçan aracı geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Firmanın uçan motosiklet olarak sınıflandırdığı araç, havada gidebiliyor ve saatte 800 kilometre hıza ulaşabiliyor. Aslen kargo taşıma için kullanılması planlanan araç insanlı sürüşü de destekliyor.

Jetgiller'de dikkat çeken bir diğer teknoloji olan giyilebilir jetpack tasarımı ise her geçen gün gelişen teknoloji sayesinde yakın zamanda mümkün olabilir. Son yıllarda jetpack tasarımları üzerine çalışan firmalar, bu teknolojiyi halkın kullanımına indirmek için üretim hatlarını hızlandırmayı planlıyor. Robotik alanında yaşanan gelişmeler ise Jetgiller'in hizmetçi robotu için 40 yıl beklememiz gerekmediğine işaret ediyor.

Jetgiller'in teknolojisine yetişmek için önümüzde hala 40 sene bulunuyor. Tarihte ilk defa kurgu ile gerçekliğin buluştuğu bir hayata 2062 yılında adım atabiliriz.