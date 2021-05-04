İngiliz Komandolar Jetpack ile Deniz Üzerinden Uçtu! (Video)

İngiltere'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri jetpack ile deniz üzerinden uçtu. Geçtiğimiz gün yayınlanan bir videoda görülen askerler, bir sürat teknesinden gemiye geçmek için alışılmadık bir yolu tercih ediyor. Evet, jetpack'li uçan asker artık gerçek.

İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri, bir gemiye binmenin eğlenceli bir yolunu test ediyor: Jetpack kullanarak sürat teknesinden gemiye uçmak.

İngilizler jetpack ile deniz üzerinden uçtu

İngiltere merkezli jetpack üreticisi Gravity Industries tarafından yüklenen yeni bir video, kraliyet deniz piyadesinin, sürat teknesiyle gemiye yaklaştıktan sonra, jet motorlu elbiseyi kullanarak gemiye bindiğini gösteriyor.

Bu deniz tatbikatıyla ilgili yapılan açıklamaya göre, asker gemiye iniyor ve ardından bir tabanca çıkarıyor. Amaç ise ordu ve polisin hızlı sızma görevleri için jetpack'leri nasıl kullanabileceğini görmek.

Gravity Industries tarafından geliştirilen jet suit, 1000 beygir gücünden fazla itme gücü için dört kola ve arkaya monte edilmiş jet motorlara sahip. Bu tasarım sayesinde, jetpack'i kullanan kişi kollarının konumunu değiştirerek hızını ve yörüngesini ayarlayabiliyor.

Aynı elbise, 2019 yılında uçma rekoru kıran Gravity Industries'in kurucusu Richard Browning tarafından giyilmişti. Browning, İngiltere'nin Brighton bölgesinde uçarken saatte 85 milin üzerinde bir hıza ulaşarak dünya rekoru kırmayı başarmıştı.

Gravity, sağlık görevlilerinin uzak bölgelere kısa sürede ulaşmasını sağlamak için İngiltere'nin ambulans hizmetleriyle de çalışıyor. Fakat jetpack'ın birincil amacı askeri görevler.

Jetpack'li uçan adam gerçek mi?

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Los Angeles semalarında görülen jetpack'li uçan adam sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Ağustos döneminden bu yana Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda uçuş yapan pilotlar tarafından gözlemlendiği iddia edilen uçan adam şimdi de kameralara yakalandı.

Hem FBI hem de Federal Havacılık Dairesi, Ağustos ve Ekim aylarında bir hayli merak uyandıran bu "uçan adam"la ilgili soruşturma başlattı.

Sosyal medyayı birbirine karıştıran video, LA kıyısı açıklarında kargo gemisinin yukarısında yer alan insan benzeri figürü açıkça gösteriyor. Videoyu çeken akademi pilotu ise açıklamasında, "Video bir jetpack'i gösteriyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda bir drone veya başka bir nesne de olabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak LAX yakınlarındaki jetpack'li bu adamın hava trafiğinde aksamalara neden olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Peki ya siz jetpack'in askeri alanda kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce önümüzdeki dönemde savaşlarda da tercih edilebilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.