Jetpack ile Yükseklik Rekoru Kırdı! İşte O Anlar

Iron-Man stili jetpack aslında her Marvel hayranının hayranı ve inanılmaz şekilde yeni teknolojiler Demir Adam zırhına doğu ilerliyor. Vince Reffet tarafından yönetilen ve JetPack Dubai ekibi tarafından gerçekleştirilen yeni deneme rekorla sonuçlandı. Jetpack ile 6 bin feet yüksekliğe çıkıldı ve o anlar kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde son yıllar popüler turizm noktalarından Dubai'de Skydive Dubai adında bir etkinlik düzenlenmişti. Etkinlik sırasında jetpack'i sırtına geçiren Vince Reffet, küçük bir rekor denemesi yapmak üzere işe koyulmuştu.

Karbon fiber kaplama jetpack'i ile saatte 240 kilometre saat hızlara ulaşan Reffet, 100 metreyi sekiz saniyede geçebilecek güçte bir alet taşıyordu. Hızlanmaya devam eden araç, “12 saniyede 200m, 19 saniyede 500m ve 30 saniyede 1.000 metreye ulaşabilecek kapasiteydi."

Yeterli hızlara ulaştıktan sonra 6,000 feet yüksekliğe ulaşan ve burada akrobatik hareketler sergileyen Vince Reffet, böylece jetpack kullanarak en yüksek mesafeye yükselen kişi olarak, adını tarihe yazdırdı.

Jetpack şirketinden yapılan açıklamada ise şu ibarelere yer verildi: "İlk defa bir Jetpack Dubai pilotu, güvenli yüksekliklere kadar uçtu ve burada çeşitli hareketler yapabildi. Dahası saatte 400 kilometre saat hızlara ulaşılarak, bir başka rekor daha kırıldı."

Oldukça heyecan verici anların ortaya çıkmasını sağlayan gösterinin videosunu ise hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.