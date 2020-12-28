Jetpack'li Uçan Adam Sosyal Medyayı Karıştırdı: Uçan Adam Gerçek mi?

Los Angeles semalarında görülen jetpack'li uçan adam sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Geçtiğimiz Ağustos döneminden bu yana Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda uçuş yapan pilotlar tarafından gözlemlendiği iddia edilen uçan adam şimdi de kameralara yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan şaşırtıcı bir video, Kaliforniya kıyıları üzerinde 3.000 fit yükseklikte jetpack'le uçan bir adamı gösteriyor.

Görüntüler, Sling Pilot Academy üyesi tarafından Pazartesi günü bir eğitim uçuşu sırasında çekildi. Daha önce Los Angeles Uluslararası Havaalanı yakınlarında görüldüğü iddia edilen jetpack'li adam, bu sefer videoya kaydedilerek yeniden gündeme geldi.

Hem FBI hem de Federal Havacılık Dairesi, Ağustos ve Ekim aylarında bir hayli merak uyandıran bu "uçan adam"la ilgili soruşturma başlattı.

Instagram ve Twitter'da viral haline gelen videoyu yayınlayan Sling Pilot Academy üyesi, eğitim alanı için belirlenen bölgede uçuşların yasaklandığını ve radyo kanalları hariç farklı nesnelere izin verilmediğini aktardı. Görüntüler Federal Havacılık İdaresi (FAA) bildirildi ve bölgede kapsamlı bir arama başlatıldı.

Los Angeles'ta jetpack'li uçan adam gerçek mi?

Sosyal medyayı birbirine karıştıran 30 saniyelik video, LA kıyısı açıklarında kargo gemisinin yukarısında yer alan insan benzeri figürü açıkça gösteriyor. Videoyu çeken akademi pilotu ise açıklamasında, "Video bir jetpack'i gösteriyor gibi görünüyor, ancak aynı zamanda bir drone veya başka bir nesne de olabilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca jetpack'le uçan kişinin bunu yasal bir test uçuşu olarak yapıp yapmadığı bilinmiyor. (Bilmeyenler için Los Angeles yakınlarında bir jetpack üreticisi bulunuyor.)

Ancak son zamanlarda LAX yakınlarındaki jetpack'li bu adamın hava trafiğinde aksamalara neden olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Videoyu onaylayan The Drive raporu ise mevcut haliyle jetpack'lerin bu kadar yükselemeyeceğini savunuyor. Günümüzde test edilen jetpack'ler çok kısa menzillere sahip ve yoğun hava sahasında, özellikle havada binlerce fit uçacak şekilde donatılmadığı belirtiliyor.

Ek olarak daha önce 30 Ağustos'ta LAX'e inen iki ayrı pilot, sırtındakiyle jetiyle birlikte havalimanının üzerinde uçan bir adam gördüklerini bildirmişti. O günden bu yana tartışma konusu olan "uçan adam" en nihayetinde ortaya çıkmış oldu.

Peki ya siz jetpack'le uçan adam hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın.