Jetpack Yapabilene 2 Milyon Dolar

Yıl olmuş 2017 ne uçan arabalara binebildik ne de jetpack kullanarak oradan oraya seyahat edebiliyoruz. Fakat havacılık sektörünün en büyük isimlerinden Boeing, bu sorunlarından bir tanesini çözmek için adım attı ve 2 milyon dolar ödülle jetpack yarışması başlattı.

Bugün itibarıyla duyurulan GoFly isimli yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Boeing, yarışma süresi içerisinde kişisel kullanım için tasarlanmış herhangi bir cihazla yer çekimini yenmeyi başaran ilk kişiye 2 milyon dolarlık ödülü vereceğini açıkladı. Buna benzer bir yarışma daha önce Google tarafından X Prize ismiyle başlatılmış ve Ay'a araç gönderip, bu aracı bir süre Ay yüzeyinde dolaştırabilen ilk şirketin 10 milyon dolarlık ödülün sahibi olacağı söylenmişti.

Boeing ve yarışmaya destek olan diğer havacılık devlerinin GoFly'a katılan ekiplere teknik destek de sunacağı kaydedilirken, yarışmayı kazanmak için yerine getirilmesi gereken kurallar şöyle sıralandı: Geliştirilen aracın içerisindeki yolcuyu 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) uzağa taşıması, iniş ve kalkışları dikey (ya da dikeye yakın) şekilde gerçekleştirmesi, şehir taşımacılığına uygun olması, boyutlarının çok büyük olmaması.

Şehir içerisinde kişisel taşıma yapabilme potansiyeli olan araçların, dar alanlarda dikey iniş ve kalkış yapamayışları bir yana; motorlarının çok fazla ses çıkarması, böylesine araçların hayatımıza girememesinin ana sebebi olarak gösteriliyordu. Katılımcılara özellikle ses yalıtımı konusunda destek vermeyi planlayan Boeing, böylece jetpack teknolojisi için de önemli bir adım atmış oldu.