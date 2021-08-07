Jetpack'li Adam Los Angeles Semalarına Yeniden Geldi

Jetpack'li adam Los Angeles'ta tekrardan gündem oldu. 2020'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nın yakınında jetpack'le uçan bir adama çok benzeyen bir şey görülmüştü. Efsanevi "jetpack guy" (jetpack'li adam) yeniden dönmüş olabilir.

Los Angeles Uluslararası Havaalanı (LAX) hava trafik kontrolünden gelen haberlere göre, "jetpack guy" (jetpack'li adam) olarak bilinen gizemli uçan figür geri dönmüş gibi görünüyor.

The Los Angeles Times'ın geçen haftaki haberine göre, pilotlar ve hava trafik kontrolörleri arasındaki genel konuşmaların ötesinde raporlar doğrulanmamış olsa da, 25 Temmuz Çarşamba akşamı bir pilot telsizindeki konuşmada, LAX'in yaklaşık 24 kilometre doğusunda olası bir jetpack'li adam olduğu bildirdi. Bu, FBI'ın olaya dahil olması ve soruşturma başlatması için yeterince önemli.

Bir hava trafik kontrolörü daha sonra bölgedeki diğer pilotlara hitaben yaptığı konuşmada, "Dikkatli olun, jetpack'li adam geri döndü." ifadelerini kullandı.

Jetpack'li adam Los Angeles hava trafiğini karıştırdı

Jetpack'li adam, eğer aynı kişiyse, Aralık 2020'de LAX yakınlarında gezinen gizemli bir figürü gösteren video görüntüleri ortaya çıktığında haber olmuştu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada ortaya çıkan şaşırtıcı bir video, Kaliforniya kıyıları üzerinde 3.000 fit yükseklikte jetpack'le uçan bir adamı gösteriyordu.

Görüntüler, Sling Pilot Academy üyesi tarafından Pazartesi günü bir eğitim uçuşu sırasında çekilmişti. Hem FBI hem de Federal Havacılık Dairesi, Ağustos ve Ekim aylarında bir hayli merak uyandıran bu "uçan adam"la ilgili soruşturma başlattı.

(Kasım 2020'de yayınlanan eski video)

Videoyu onaylayan The Drive raporu ise mevcut haliyle jetpack'lerin bu kadar yükselemeyeceğini savunuyor. Günümüzde test edilen jetpack'ler çok kısa menzillere sahip ve yoğun hava sahasında, özellikle havada binlerce fit uçacak şekilde donatılmadığı belirtiliyor.

LAX yakınlarındaki jetpack raporlarının hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı ve bazı ayrıntılar -bu yeni uçuşun yerden 5.000 fit yükseklikte olması gibi- pilotun gerçekten bir balon mu yoksa insan şeklinde bir drone mu gördüğünü sorguluyor. FBI sözcüsü Laura Eimiller LA Times'a verdiği demeçte. "FAA (Federal Havacılık İdaresi) ile geçmiş gözlemlerin her birinde çalıştık ve şu ana kadar raporların hiçbirini doğrulayamadık." şeklinde konuştu.

Bölgedeki bir başka pilot hava trafik kontrolüne, “Bakıyoruz ama şimdiye kadar Demir Adam'ı göremedik” diyerek diğer pilotlarla dalga geçmeyi ihmal etmedi.