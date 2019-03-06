ji32k7au4a83 Aslında Çok Kötü Bir Şifre! Sebebiyse Oldukça İlginç

Rastgele yazılmış ve oldukça güvenli görünen ji32k7au4a83, aslında göründüğü kadar zor bir şifre değilmiş! Daha önce yaşanan 141 farklı veri sızıntısı sırasında dikkat çeken ve çok güvenli görünmesine karşın birçok kullanıcı tarafından kullanılan şifrenin arkasında ilginç bir gerçek yattığı gün yüzüne çıktı.

Şifreyi ilk fark eden isimlerden olan donanım ve yazılım mühendisi Robert Ou, ji32k7au4a83 gibi karmaşık görünen bir şifrenin nasıl birçok farklı kullanıcı tarafından kullanıldığını araştırmaya koyulmuştu. Yaptığı ilk araştırmaların ardından şifrenin Tayvanlı kullanıcılar arasında çok popüler olduğunu gören yazılım mühendisi, olayın arkasında Tayvanca ve Tayvanca klavye olduğunu gördü.

Tayvanda kullanılan klavyelerde ji32k7au4a83 tuşlarına basıldığında ortaya 我的密碼 karakterleri çıkıyordu ve bu karakterler Tayvan dilinde “wǒ de mìmǎ” olarak okunuyordu. İşin komik tarafı ise “wǒ de mìmǎ” Tayvancada, “şifrem” anlamına geliyordu.

Hemen yukarıda gördüğünüz klavye düzeninde J harfinin ardından I harfine basmanızla birlikte (ㄨ + ㄛ) sembolleri bir araya geliyor ve ortaya “wo” sesini çıkarıyorlar. Bu kelimeye tonlama katan ve Türkçedeki uzatmalara benzeyen işareti koymak için ise 3’e basmanız gerekiyor. Ji3 tuşlarına bastığınız karşınıza çıkan Tayvan ifade “ben” anlamına gelirken, 2k7 tuşlarına basmanızla bu kelimeyi “benim” haline getiriyorsunuz. Geriye kalan au4a83 karakterleri ise “şifre” yazmak için kullanılıyor.

Bugüne kadar ele geçirilen 141 veri sızıntısında ji32k7au4a83 şifresi sürekli kendine yer bulurken, au4a83 karakterlerine basılması ile ortaya çıkarılan “şifre” kelimesi ise sızıntılarda 1,495 kere görülmüştü.

Daha güvenli şifreler oluşturmak ve oluşturduğunuz şifreleri kaydetmek için hemen aşağıda görebileceğiğiniz Lastpass uygulamasını kullanabilir ve şifre çalınma problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz.