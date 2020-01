Jigolo Çetesine Dikkat! Para Kazanacağım Derken Dolandırılmayın

Son zamanlarda artış gösteren jigolo mesajlarına kanmayın! Kötü amaçlı kişiler kullanıcılara attıkları mesajlarda günde 4.000 TL kazanmak ister misiniz? yazıyor ve bir internet sitesi linki bulunuyor. İnternet sitelerinin hepsi dolandırıcılık amaçlı yapılan jigolo sitesi. Gelen mesajları dikkate almayarak silmenizi öneriyoruz.

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye'nin en büyük adliyesine haftada ortalama en az 5 kişi jigolo çeteleri hakkında şikayette bulunuyor. Şikayete bulunmakta utanan kişilerin çok fazla olduğu söyleniyor. Gençler savcıya ifade verirken utanmaktalar.

Gelen mesaja başvuru yapan genç Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a şunları söyledi:

"Abla ben öyle biri değilim. Paraya ihtiyacım vardı. Telefondaki kişi jigolo olarak para kazanabileceğimi vs. söyledi. Ancak 'üye olman lazım' dedi. Kabul ettim. İstedikleri para miktarı yüksekti. ‘Peki sana yardımcı olalım sen 150 TL yatır’ denildi. Benden kimlik bilgilerimi vs. aldılar. Parayı yatırdım. Daha sonra beni bir kadın aradı, ‘Akşam beraber vakit geçirelim vs. dedi. Kabul ettim. Telefonu kapatmamın ardından beni ilk arayan adam tekrardan aradı. ‘Kadınla buluşmaya gitmeden önce bize para yatırman lazım’ dedi. Ancak ben para yatırmayacağımı belirttim. Şüphelenip paramı geri istedim. Telefon kapandı."