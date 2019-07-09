Joaquin Phoenix'li Joker Filmi, Çizgi Romanlara Sadık Kalmayacak

Tüm zamanların en ikonik karakterlerinden bir tanesi olan Joker, kendi hikayesiyle beyaz perdede karşımıza çıkacak. Christopher Nolan’ın kült Batman triosu ile milyonlarca insanın hayatına giren Joker, bu sefer Joaquin Phoenix ile vücut bulacak. Joker'in yönetmeni Todd Phillips, filmin çizgi romanlardan bağımsız bir havada geçeceğini söyledi.

Diğer DC yapımlarının aksine oldukça mütevazi bir bütçeye sahip olan Joker filmi, bizleri kült karakterin kökenine derin bir yolculuğa çıkaracak. Duygu yoğunluğunun yüksek olacağı film, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck’in yaşadığı travmatik olaylara ışık tutacak.

Joker filminin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlenen Todd Phillips, dünyanın en çok satan sinema dergilerinden Empire ile konuştu. Filmin, çizgi romanlardan hiçbir şeyi takip etmediğini söyleyen Phillips, Joker’in “kendine özgü bir canavar” olacağını ifade etti.

Empire dergisi tarafından paylaşılan yeni görsel...

Joker gibi ikonik bir karakterin nereden gelebileceği üzerine kendi versiyonlarını yarattıklarını belirten başarılı yönetmen, bunun çok ilginç bir deneyim olduğunu söyledi.

Joaquin Phoenix’in Joker rolü için biçilmiş kaftan olduğunu dile getiren Phillips, “Senaryoyu yazarken bilgisayarımın üstünde onun bir fotoğrafı vardı. Joaquin’i sürekli bu karakteri canlandırırken hayal ettim” ifadelerini kullandı.

Phillips, filmin senaryosunu Scott Silver ile birlikte kaleme aldı. Yapımcı koltuğunda ise Hollywood sinemasının veteran ismi Martin Scorsese oturuyor. Filmde Phoenix’in yanı sıra Robert De Niro, Brett Cullen ve Zazie Beetz gibi yıldızları da izleyeceğiz.

DC Sinematik Evreni'nden bağımsız olacağı açıklanan Joker filmi, 4 Ekim’de vizyona girecek.

Joker Fragmanı