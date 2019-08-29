Joaquin Phoenix'li Joker Filmi, Son Fragmanı ile Karşımıza Çıktı

Warner Bros. merakla beklenen DC Comics uyarlaması Joker’in final fragmanını yayınladı. Efsane karakterin kökenine yolculuk yapacağımız filmin başrolünde üç Oscar adaylığı bulunan Joaquin Phoenix yer alıyor.

Christopher Nolan’ın Batman üçlemesinde Heath Ledger ile vücut bulan Joker, ünlü aktörün muazzam oyunculuğu sayesinde popüler kültürün en önemli parçalarından biri olmuştu.

Kara Şovalye filmde gösterdiği performansla Altın Küre, BAFTA ve Oscar Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Ledger, Manhattan'daki evinde, reςeteli ilaςları yanlış kullanması sebebiyle 2008 yılında hayatını kaybetmişti.

Avustralyalı aktörden sonra Joker’i kimin canlandıracağı uzun süre tartışıldı. Zira Ledger’in koyduğu çıta, kolay kolay erişilebilecek bir noktada değildi. 2016 yapımı Suicide Squad filminde Joker rolünü üstlenen Jared Leto, bazı DC hayranlarını memnun ederken, bazılarını ise hayal kırıklığına uğratmıştı.

Ve şimdi, Suçun Palyaço Prensi, Joaquin Phoenix ile vücut bulacak. Daha önce üç kez Oscar’a aday gösterilen Amerikalı aktör, şu ana kadar izlediğimiz fragmanlarda ikonik karakterin hakkını vermiş gibi görünüyor. Keza Warner Bros.’un yayınladığı final fragmanı de Joker filmine dair beklentilerimizi bir hayli artırdı.

Oscar adayı ünlü yönetmen Todd Phillips, başka bir Oscar adayı Scott Silver ile birlikte yazdığı filmin yönetmen koltuğunda oturuyor.

Phoenix tarafından resmedilen Arthur Fleck, nam-ı diğer Joker, 80’li yıllarda parçalanmış Gotham toplumunda yolunu bulmak için mücadele eden bir adam olarak karşımıza çıkacak.

Filmde Phoenix’in yanı sıra Oscar ödüllü Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham ve Brett Cullen gibi isimler de yer alıyor.

Joker, 4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girecek.

İsterseniz, lafı daha fazla uzatmadan sizleri Joker’in final fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!