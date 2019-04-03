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Joaquin Phoenix’li Joker Filminden İlk Fragman!

Joaquin Phoenix’li Joker Filminden İlk Fragman!
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

2019’un en iddialı filmlerinden bir tanesi olan Joker, ilk fragmanıyla karşımıza çıktı! DC’nin efsanevi karakterleri bu kez başarılı aktör Joaquin Phoenix ile hayat bulacak.

Warner Bros. Arthur Fleck’in diğer ismiyle Joker’in kendi hayatını anlatacak yeni DC spin-off’undan ilk fragmanı paylaştı. 

Daha önce Jesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger ve son olarak Jared Leto’nun canlandırdığı Joker karakteri, bu kez Amerikalı ünlü aktör Joaquin Phoenix’e emanet.

Joker filminin yönetmenliğini Todd Phillips yaparken, senaryosunu ise Scott Silver kaleme alıyor. Yapımcı koltuğunda ise Hollywood’un efsane yönetmeni Martin Scorsese oturuyor.

Joker filmi, 1980'li yıllarda geçecek ve Arthur Fleck’in hepimizin bildiği suç dehasına evrilmesindeki dönüm noktalarını anlatacak. 

55 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçeye sahip olan film, buna rağmen yılın en iddialı yapımlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Öte yandan Warner Bros.'un henüz ismini açıklamadığı yeni bir departmanın yaptığı Joker filmi, DC Dark adlı yeni bir evrenin de kapılarını açacak. Bu yeni departman, DC Sinematik Evreni'nde bağımsız hikayelerin anlatıldığı filmler çekecek.

Filmde Joaquin Phoenix’e Robert De Niro, Brett Cullen, Zazie Beetz, Dante Pereira-Olson ve Douglas Hodge gibi isimler eşlik ediyor.

Joker, 4 Ekim’de izleyicilerle buluşacak. 

Joker Fragmanı

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