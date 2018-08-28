Joaquin Phoenix’li Joker Filminin Oyuncu Kadrosu Netleşiyor

Joaquin Phoenix’in başrolde olacağı Joker filmi hakkındaki detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Merakla beklenen yapımda, Batman’in (Bruce Wayne) babası olarak bilinen Thomas Wayne karakterini usta aktör Alec Baldwin canlandıracak.

Joker’in hayatını anlatacak yeni DC spin-off’unun oyuncu kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Birçok başarılı Hollywood filminden tanıdığımız Alec Baldwin, iki hafta içinde çekimlerine başlanması planlanan projeye katılan son yüksek profilli aktör oldu. 60 yaşındaki ünlü oyuncu, Batman’in babası Thomas Wayne’e hayat verecek.

Martin Scorsese'nin yapımcılığını, Todd Philips’in ise yönetmenliğini üstlendiği filme daha önce veteran aktör Robert De Niro, Deadpool 2 filmindeki "Domino" karakteriyle adından söz ettiren Zazie Beetz ve Glow dizisinden tanıdığımız Marc Maron katılmıştı.

Baldwin’in canlandıracağı Thomas Wayne karakterinin, önceki tiplemelerden biraz daha farklı bir çizgide olması bekleniyor. Bazı kaynaklar, Thomas Wayne’in 1980'lerin Donald Trump’ına benzetilen bir iş adamı olarak çizildiğini söylüyor.

Eğer söylentiler doğruysa, bu tipleme Baldwin için hiç de yabancı olmayacak. ABD’li aktör, ünlü televizyon programı Saturday Night Live’da ABD Başkanı Donald Trump’ı canlandırmıştı. Hatta Baldwin, büyük ilgi gören bu tiplemesiyle Emmy adaylığı dahi kazandı. Ünlü oyuncu şu sıralar Mission: Impossible serisinin son filmi Fallout'da boy gösteriyor.

Joaquin Phoenix’in hayat vereceği yeni Joker filminin 4 Ekim 2019 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. 55 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçe ile çekilecek olan film, DC evreninden tamamen bağımsız bir yapım olacak.