Joaquin Phoenix'li Joker Filminin Vizyon Tarihi Belli Oldu

Uzunca bir bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta DC evreninden bağımsız olacak Joker spin-off’unda Joaquin Phoenix'in oynayacağını öğrenmiştik. Büyük merak uyandıran filmin vizyon tarihi de bugün itibarıyla belli oldu.

Çizgi roman dünyasının ikonik karakteri Joker, ilk kez kendi hikayesiyle beyaz perdede boy göstermeye hazırlanıyor. The Hangover ve War Dogs filmlerinden tanıdığımız Todd Philips’in yöneteceği film, 1980'li yıllarda geçecek ve Joker'in nasıl suç dehası haline geldiğine odaklanacak.

Tam 1 yıldır gündemi meşgul eden filmde Joker karakterini hangi aktörün canlandıracağı tam bir yılan hikayesine dönmüştü. Leonardo DiCaprio, Tom Hiddleston, Jake Gyllenhaal ve Tom Hardy gibi isimler havada uçuşurken, yeni Joker’in Joaquin Phoenix tarafından canlandırılacağını öğrenmiştik.

Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu Joker filminin senaryosunu 8 Mile filminin yazarı Scott Silver kaleme alacak. Yapımcı koltuğuna oturan Martin Scorsese, Phillips ile beraber çalışacak.

Hollywood Reporter 'a göre, Warner Bros. ve DC Entertainment Joker spin-off’unun vizyon tarihini 4 Ekim 2019 olarak onayladı. 55 milyon dolar gibi oldukça mütevazi bir bütçe ile çekilecek olan film, DC Dark adında yeni bir evrenin de kapılarını aralayacak.

Öte yandan Joaquin Phoenix’in oynadığı Joker film, efsanevi karakterin tek solo filmi olmayacak. Suicide Squad filminde Joker’e hayat veren Jared Leto’nun olacağı diğer film, Phoenix’li Joker’in aksine DC Sinematik Evreni’nin bir parçası olacak. Söz konusu filmin aynı zamanda Harley Quinn spin-off’u “Birds of Prey” ve 2019'da çekilmesi planlanan Suicide Squad 2 ile bağlantılı olabileceği de gelen haberler arasında.