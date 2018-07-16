Jodie Whittaker’lı Doctor Who’nun Yeni Sezonundan İlk Fragman!

Uzun bir bekleyişin ardından, BBC’nin kült bilim kurgu serisi Doctor Who’nun yeni sezonundan ilk fragman geldi. Bu sonbaharda izleyicilerin karşısına çıkacak olan dizideki yeni doktorumuz Jodie Whittaker olacak!

Geçtiğimiz yıl Peter Capaldi’nin yerini alan İngiliz aktrist Jodie Whittaker, Doctor Who’nun yeni sezonunda "13. Zaman Lordu" daha doğrusu "Leydisi" olarak boy gösterecek. Bilmeyenler için; Zaman Lordları, Doctor Who evrenindeki, Doktor'un da mensup olduğu eski bir dünya dışı insansı türdür. Adlarını ise, her şeyin önceden, şimdi ve gelecekte nasıl olduğunu görmelerine olanak tanıyan doğrusal olmayan zaman perspektiflerinden alırlar.

Televizyon macerasına 1963 yılında başlayan Doctor Who, bugüne kadar sayısız isim tarafından canlandırılmıştı. Ancak Whittaker’lı yeni seri, çok önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Zira Whittaker, ikonik dizinin ilk kadın doktoru olacak. Whittaker’ın yol arkadaşları ise Bradley Walsh, Tosin Cole ve Mandip Gill olacak.

Soluksuz macerasına bu sonbaharda yayınlanacak 11. sezonu ile devam edecek olan Doctor Who, yeni fragmanı ile karşımıza çıktı. 50 saniyelik teaser, Whittaker’lı yeni seriye ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Ancak önümüzdeki haftalarda diziye dair çok daha fazla bilgi alacağımıza bahse girebilirim. Şimdilik bununla idare edebiliriz diye düşünüyorum.

Sizleri daha fazla meraklandırmadan Doctor Who’nun yeni sezon fragmanı ile başbaşa bırakalım: