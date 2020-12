Joe Biden Canlı Yayında COVID-19 Aşısı Oldu!

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan BioNTech ve Pfizer’ın COVID-19 aşısı, 21 Aralık 2020 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş yeni başkanı Joe Biden’a verildi. Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri’nin başına geçecek olan isme yeni tip koronavirüs için geliştirilen aşının yapıldığı an kameralara yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık seçiminde ABD’nin yeni başkanı olarak seçilen Biden, Almanya merkezli BioNTech firması ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pfizer’ın ortak geliştirdiği aşının uygulandığı ilk gönüllülerden biri oldu. Seçilmiş ABD Başkanı Biden, “Bunu aşılar hazır olduğunda insanların hazırlıklı olmaları gerektiğini göstermek için yapıyorum. Endişelenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni dönemdeki başkanı olacak Biden, eşi Jill Biden’ın da aşının ilk dozunu günün erken saatlerinde aldığını söyledi. Biden’ın seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris ve onun eşi Doug Emhoff’un ilk dozu önümüzdeki hafta içerisinde almaları bekleniyor. Biden ve ekibi, yönetime geçişin ilk 100 günü ile sınırlı olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde 100 milyon coronavirus aşısının uygulanmasını hedefliyor. ABD’de pandeminin başlangıcından bu yana 18 milyondan fazla vaka kaydedilirken vefat sayısı 319.000’e ulaştı.

Ekim ayında yeni tip koronavirüsten ötürü hastanede üç gün yatmak zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pfizer aşısını ne zaman yaptırmayı düşündüğüne ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Trump, 13 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı bir tweette aşıyı yaptırması gerektiğini ancak uygun zamanı beklediğini ifade etmişti.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!