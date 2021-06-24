John McAfee Hapishanede Ölü Bulundu: Yükselişi ve Düşüşü

McAfee VirusScan ile ilk ticari antivirüs yazılımını kullanıma sunan John McAfee, hapishanede ölü bulundu. Vergi kaçakçılığı suçlamalarından yargılanması için Barselona'daki hapishaneden Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi kabul edilen McAfee'nin kendini asarak hayatına son verdiği ifade ediliyor.

John McAfee Kimdir?

John McAfee'yi hiç duymamış olabilirsiniz ancak 'McAfee' ismine bir yerlerden aşina olduğunuzu fark etmişsinizdir. McAfee, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılan en popüler antivirüs yazılımlarından birisidir. Hatta öyle ki, ilk ticari antivirüs yazılımı unvanını da elinde barındırır.

John McAfee, McAfee ismi ile duyduğunuz antivirüs yazılımlarının kurucusu ve geliştiricisidir. Önceki röportajlarında ilk antivirüs programını bir buçuk günde yazdığını söyleyen John, geliştirdiği bu programın bir ay içerisinde dört milyondan fazla kişiye eriştiğini açıklamıştı.

Doksanlı yılların ortalarında yazılım şirketindeki hisselerinin bir kısmını satan John, bu satış işlemleri karşısında yüz milyon dolar gibi, o dönem için hatrı sayılır bir servet elde etti. Bazı kaynaklar bu miktarın çok daha yüksek olduğunu söylese de, McAfee bu iddiaları her zaman yalanlamıştır.

Bundan sonrasını "Parası olan herkes gibi ben de harcadım." sözleri ile tanımlayan John; dokuz adet ev inşa ederek bunları pahalı sanat eserleri, mobilyalar ve dinozor kafatası gibi tuhaf şeylerle doldurdu. Tabii ki 2007 ila 2010 yılları arasında yaşanan durgunluktan nasibini alan şirketlerden birisi de McAfee oldu. Süreç boyunca tasfiye edilen şirket, John'un neredeyse tüm servetinin erimesine neden oldu.

2010 yılında McAfee, Intel tarafından 7,68 milyar dolar ödenerek satın alındı. Söz konusu satın alım, o dönemde Intel'in kırk iki yıllık tarihindeki en büyük satın alımdı.

Bu sürecin ardından toparlanmak için Belize'ye taşınan John McAfee, buraya taşınma sebebini "Çünkü ben aptal bir adamım." sözleri ile tanımlamıştı. 2009 yılında Belize'de şirket kuran McAfee, bu şirketin bitkilerden antibiyotik üretiminde faaliyet gösterdiğini açıklamıştı.

Laboratuvar, Mayıs 2012 tarihinde metamfetamin ürettiği şüphesi ile polis baskını yedi. Yapılan baskın sırasında herhangi bir uyuşturucuya veya buna yönelik herhangi bir kanıta rastlanmadı. Bazı kaynaklarda, baskının hükümetle aralarındaki ufak anlışmazlıklardan kaynaklandığını iddia ediliyor.

Takvimler Kasım 2012'yi gösterdiğinde John McAfee tekrar manşetlerdeydi: Belizeli yetkililer onu, 52 yaşındaki Gregory Faull'un gizemli ölümü ile suçladı. Bu süreçte saklanmaya başlayan John, yetkililerin onu öldürmeye çalıştıklarına yönelik açıklamalarda bulundu ve tüm iddiaları reddetti.

Yaşanan gelişmelerin ardından yasa dışı yollarla Guatemala'ya giren John, göçmenlik yetkilileri tarafından tespit edildi ve tutuklandı. Avukatı sayesinde Belize'ye sınır dışı edilmekten kurtulan McAfee, kısa bir süre sonra Miami'ye sınır dışı edildi. Burada uzun bir süre normal bir hayat yaşayan McAfee, 2016 ve 2020 yıllarında başkanlığa dahi aday olmuştu.

McAfee'nin kripto para yanlısı platformu, Amerika'da yasal sorunlarla karşılaştı. Daha sonrasında Adalet Bakanlığı tarafından vergi kaçırma iddiaları ile aranan John McAfee, Ekim 2020 tarihinde İspanya'da yakalandı ve tutuklanarak hapse atıldı. Bir gün sonra Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu tarafından menkul kıymetler dolandırıcılığı ile suçlandı.

Buradaki suçlamaların ağırlıklı olarak kripto para reklamları ve pompala - boşalt uygulamaları üzerinde döndüğünü görüyoruz: Yani az bilinen ve ucuz kripto paralardan yüklü miktarlarda alarak, bunları Twitter gibi sosyal medya platformlarından destekleyip, daha sonrasında yüksek bir kar ile satıyordu. Vergi kaçakçılığı ise, 2014 ila 2018 yılları arasında gelir beyannamesi sunulmamasından kaynaklanan bir iddia taslağı idi.

McAfee, tüm suçlamalardan haklı bulunursa otuz yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacaktı ve Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesinin onaylanmasından birkaç saat sonra kendini asarak hayatına son verdi.