John Wick 3, Avengers: Endgame'i Geçmeyi Başardı!

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 57 milyon dolarlık lansman ile üç haftadır zirvede olan Avengers: Endgame’in tahtını elinden aldı!

John Wick serisinin yıldızı Keanu Reeves, geride bıraktığımız haftasonu vizyona giren John Wick: Chapter 3 - Parabellum ile geri döndü. Yönetmen koltuğunda Chad Stahelski’nin olduğu film, 57 milyon dolar ile serinin en iyi açılışına imza attı.

Vizyona girdiği 26 Nisan’dan bu yana zirveyi kimseye kaptırmayan Avengers: Endgame, Thanos’tan yemediği darbeyi John Wick’ten yedi. Bir önceki hafta sonuna kıyasla yüzde 53,5 düşüşle 29,4 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Marvel filmi, 57 milyon dolar toplayan John Wick 3’ün bir hayli gerisinde kaldı.

Endgame, ABD’deki liderliğini sürdürebilseydi, Black Panther'dan bu yana üst üste dört hafta boyunca ilk sırayı alan ilk film olacaktı.

Tabii, Avengers: Endgame’in görkemli koşusunda yorulması bir hayli normal. Keza film vizyona gireli neredeyse bir ayı bulunuyor. ABD gişelerinde şu ana kadar 771 milyon dolar gelir elde eden film, 760,5 milyon dolar ile geçilmez denen Avatar’ı alt etmeyi başardı.

John Wick evreni, kapılarını ilk kez 2014 yılında açmıştı. Köpeğinin öldürülmesiyle eski kimliğine yeniden bürünmek zorunda kalan Wick, ABD’de toplam 43 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Ardından 2017 yılında izleyicilerle buluşan devam filmi John Wick: Chapter 2, 30.4 milyon dolarlık bir açılışa imza atmıştı. Yurtiçinde 92 milyon dolar toplayan yapım, uluslararası pazarlarda ise toplam 158 milyon dolar kazanmıştı. Ve 57 milyon dolarlık açılışla müthiş bir geri dönüşe imza atan Chapter 3, Reeves’in aksiyon dolu macerasında yorulmadığını gösteriyor.

John Wick, kafasına konan 13 milyon milyon dolar ödül ve peşinde ödül avcılarından oluşan dev bir katil ordusuyla geri dönmüştü. Kahramanımızın yardımına ise isteksiz bir şekilde de olsa Halle Berry’nin canlandırdığı bir başka suikastçi Sofia karakteri koşuyor.

Senaryosunu Derek Kolstad’ın kaleme aldığı filmi, her zaman olduğu gibi Chad Stahelski yönetiyor.