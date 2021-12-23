John Wick 4 Çıkış Tarihi Ertelendi

John Wick 4 çıkış tarihi ile ilgili izleyicileir üzecek bir karar alındı. Alınan karar sonucunda yeni John Wick filminin vizyon tarihi ertelendi. Peki, John Witck 4 ne zaman çıkacak? Konuya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

John Witck 4 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan aksiyon temalı John Wick serisinin yeni filmi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Merak içerisinde beklenen popüler serinin yeni filmi ertelendi. Bu sebepten ötürü izleyicilerin uzun bir süre daha beklemesi gerekecek.

Yeni John Wick filminin 2022 yılının mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyordu. Çok sayıda izleyicinin hayal kırıklığına uğramasına neden olan John Wick 4, 24 Mart 2023 tarihinde vizyona girecek.

Oyuncu Shamier Anderson, resmi Instagram hesabı üzerinden geçtiğimiz aylarda dizinin çekimleri ile ilgili çeşitli fotoğraflar paylaşmıştı. Anderson tarafından paylaşılan bir fotoğrafta popüler aksiyon filminin adı yer alıyordu.

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşılan fotoğrafa göre serinin dördüncü filminin isminin "John Wick Chapter 4: Hagakure" olacağı belli olmuştu.

John Wick serisinin dördüncü filminin adı, Hagakur isimli bir kitaba atıfta bulunuyor. Yamamoto Tsunetomo isimli bir samuray tarafından 1716 yılında yazılan kitap, samurayların yaşantısını, samuraylık felsefesini içeriyor.

John Wick Chapter 4: Hagakure Oyuncuları

Keanu Reeves (John Wick)

Donnie Yen (Caine)

Bill Skarsgard (Marquis)

Laurence Fishburne (Bowery King)

Hiroyuki Sanada (Shimazu)

Shamier Anderson (Tracker)

Lance Reddick (Charon)

Rina Sawayama (Akira)

Scott Adkins (Killa)

Ian McShane (Winston)

Marko Zaror (Chidi)

Natalia Tena (Katia)

Clancy Brown

Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği John Wick Chapter 4: Hagakure isimli yapımın senarist kadrosunda Michael Finch, Shay Hatten ve Derek Kolstad bulunuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgard, Laurence Fishburne ve Hiroyuki Sanada gibi isimler yer alıyor.

Kısa süre önce çekimleri tamamlanan aksiyon filminde John Wick karakterini Keanu Reeves, Caine karakterini Donnie Yen ve Marquis isimli karakteri ise Bill Skarsgard canlandıracak.

John Wick 4 çıkış tarihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni John Wick filmi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.