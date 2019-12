John Wick 4 ve Matrix 4 Aynı Tarihte Vizyona Girecek!

John Wick ve Neo karakterlerinin karşı karşıya gelmesi, hiç şüphesiz tüm zamanların en büyük aksiyon serisi kapışmalarından biri olurdu. Ki bu 21 Mayıs 2021 tarihinde gerçekten olacak!

Ünlü aktör Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu John Wick ve Matrix adlı fenomen film serilerinin en yeni filmleri John Wick: Chapter 4 ve The Matrix 4 aynı tarihte vizyona girecek.

2019 yılında Keanu Reeves’e yeterince doyamamıştık. 2020’de neler olacağı bilinmez ama görünüşe göre 2021’de ünlü aktöre ve onun muhteşem aksiyon filmlerine tam anlamıyla doyacağız.

İki yeni filmin aynı gün vizyona gireceğini Twitter paylaşımıyla duyuran IGN, takipçilerine, vizyona girdikleri gün hangi filmin daha başarılı olacağını soruyor. Hangi film daha başarılı olursa olsun burada asıl kazananın Keanu Reeves olacağı kesin. Her iki filmin de vizyon tarihi 21 Mayıs 2021 olarak belirtiliyor ancak bunun daha erkene alınma ihtimali de yok değil.

What will win at the box office: The Matrix 4 or John Wick: Chapter 4?



Answer: Keanu Reeves. pic.twitter.com/HiKDrbLvwh