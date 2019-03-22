John Wick: Chapter 3 - Parabellum Filminden Yeni Fragman

2019’un en fazla beklenen filmlerinden John Wick: Chapter 3 - Parabellum, yeni fragmanıyla karşımıza çıktı. Başrolde Keanu Reeves’ı izleyeceğimiz film, izleyicilere müthiş bir aksiyon vadediyor.

İlk iki filmiyle büyük bir başarı yakalayan John Wick, serinin üçüncü halkasıyla macerasına devam ediyor.

İzlemeyenler için ilk iki filmde neler yaşandığından kısaca bahsedelim. Keanu Reeves’ın hayat verdiği kahramanımız, ölen karısının son armağanı olan köpeğin öldürülmesinin ardından karanlık yeraltı dünyasına geri dönmüştü. Yenilikçi dövüş sahneleri, hareketli temposu ve karakter kurgusuyla takdir toplayan John Wick, dünya çapında 130 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

Serinin devam filmi John Wick: Chapter Two’da eşsiz macerasına devam eden efsanevi suikastçımız, bu sefer de İtalyan suç efendisi Santino D'Antonio’nun peşine düşmüştü. Öldürmenin yasak olduğu Intercontinental Hotel’de Santino’yu öldürerek temel bir kuralı çiğneyen Wick, başına büyük bela almıştı.

Wick, kafasına konan 13 milyon milyon dolar ödül ve peşinde ödül avcılarından oluşan dev bir katil ordusuyla geri dönüyor. Kahramanımızın yardımına ise isteksiz bir şekilde de olsa Halle Berry’nin canlandırdığı bir başka suikastçi Sofia karakteri koşuyor.

Filmde Reeves ve Berry’nin yanı sıra Ian McShane, Asia Kate Dillon, Laurence Fishburne ve Jerome Flynn gibi birçok ünlü isim bulunuyor.

Senaryosunu Derek Kolstad’ın kaleme aldığı filmi, her zaman olduğu gibi Chad Stahelski yönetiyor.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, 17 Mayıs’ta ülkemizde vizyona girecek.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum Fragmanı